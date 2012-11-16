ТОП-10 (16 ноября)

Украина ведет переговоры о поставках азербайджанского газа в Европу. Инфраструктура готова

Уровень безработицы в Украине снизился до 1,4%

Украина хочет сократить закупки газа у РФ до 20 млрд куб. м благодаря импорту из ЕС

Розничный товарооборот предприятий в январе-октябре вырос до 329,27 млрд грн

Туркмения в 2013 году начнет добычу газа на втором по величине в мире месторождении

Прибыль банковской системы в октябре составила 1 млрд грн, с начала года - 3,8 млрд грн

Спад промпроизводства в октябре составил 4,2%

В НБУ обсудили возможность создания банка с китайским капиталом

В Украине уменьшилась добыча собственного газа

Евросоюз готов дать Украине денег на админреформу и обустройство границ

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Украина ведет переговоры о поставках азербайджанского газа в Европу. Инфраструктура готова

Украина ведет переговоры об участии в реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) для поставки азербайджанского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на заявление министра Юрия Бойко в рамках Саммита Атлантического совета по вопросам энергетики и экономики.

«Украина ведет переговоры с партнерами о возможном участии в проекте TANAР, и мы имеет убедительные аргументы, ведь практически вся инфраструктура, начиная от Турции до наших границ, уже готова», - цитирует пресс-служба слова министра.

Также в сообщении отмечено, что Украина имеет на границе с Европейским Союзом газовые хранилища, которые могут быть основой для будущего газопровода.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по созданию консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода.

Трубопровод протяженностью около 2000 км планируется проложить из Азербайджана через Грузию в Турцию и далее в страны Европы. Точный маршрут трассы пока не определен.

Пропускная способность газопровода на первой стадии составит 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд куб. м будет использоваться турецкими потребителями, а 10 млрд куб. м будут поставляться в европейские страны.

На втором этапе планируется увеличение объема поставок до 24 млрд куб. м. Ввод в действие газопровода запланирован на 2017 г. и будет приурочен к началу добычи на второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

По предварительным оценкам, стоимость трубопровода составит 5-6 млрд долл.

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Уровень безработицы в Украине снизился до 1,4%

Уровень безработицы в Украине в октябре 2012 года снизился по сравнению с сентябрем на 0,1% – до 1,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, количество безработных составило 399,9 тыс. человек. При этом пособие по безработице получают 288,4 тыс. человек. Средний размер пособия составляет 993 грн.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре составило 416,1 тыс. человек, что составляет 1,5% от общего количества граждан трудоспособного возраста и на 0,4% меньше показателя по безработице на начало года. С 1 января 2013 года максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума и не будет привязана к средней зарплате по региону.

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Украина хочет сократить закупки газа у РФ до 20 млрд куб. м благодаря импорту из ЕС

Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«В этом году мы закупим у РФ 27,5 млрд куб. м газа, а в 2013-м сначала думали - 24 млрд куб. м, теперь видим - порядка 20 млрд куб. м», - сказал В. Чупрун.

Также он отметил, что закупки газа по реверсной схеме из Европы позволяют «Нафтогазу» экономить порядка 100 долл. на тысяче кубометров, что ниже цены «Газпрома».

«В 2013 году это будет порядка 5 млрд куб. м», - уточнил В.Чупрун.

Как ранее сообщал УНИАН, цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент Украины Виктор Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Розничный товарооборот предприятий в январе-октябре вырос до 329,27 млрд грн

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-октябре 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,9% по сравнению с январем-октябрем 2011 года и составил 329,27 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым – на 24,2% – до 14,17 млрд грн, в Севастополе – на 24,7% – до 4,31 млрд грн, в Луганской области – на 20,9% – до 11,627 млрд грн, в Донецкой и Запорожской областях – на 17,6% – до 30,221 млрд грн и 12,874 млрд грн, соответственно.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-октябре 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,1% по сравнению с январем-октябрем 2010 года.

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Туркмения в 2013 году начнет добычу газа на втором по величине в мире месторождении

Туркмения готова в следующем году начать добычу на втором по величине в мире месторождении природного газа для поставок в Европу и Азию по получившим политическую поддержку США маршрутам, хотя рискует столкнуться с неудовольствием России, пишет Reuters.

"На "Галкыныш" в следующем году можно начинать промышленную добычу", - заявил Reuters в четверг, 15 ноября, чиновник правительства Туркмении в кулуарах нефтегазовой конференции в Ашхабаде, на которую съехались чиновники и бизнесмены из 47 стран.

Среднеазиатская страна на побережье Каспия планирует построить два новых трубопровода для доставки газа с месторождения "Галкыныш", более известного как Южный Иолотань. Один газопровод пойдет в Пакистан и Индию, другой, - через Каспийское море в Евросоюз, что позволит последнему ослабить зависимость от импорта газа из России.

"Сейчас строится три завода по переработке, два из которых в январе-феврале уже точно будут готовы", - сказал чиновник, попросивший не называть его имени, так как он не был уполномочен давать публичные комментарии.

По данным BP, Туркмения располагает четвертыми по величине запасами газа после России, Ирана и Катара. Британская аудиторская компания Gaffney, Cline & Associates оценила резервы "Галкыныш" от 13,1 триллиона до 21,2 триллиона кубометров.

Месторождение разрабатывается в рамках сервисного контракта китайской CNPC, дубайской Gulf Oil & Gas Fze, котирующейся на Лондонской бирже Petrofac и южнокорейским консорциумом LG International Corp и Hyundai Engineering Co.

ЕС ведет переговоры с Туркменией и Азербайджаном о строительстве транскаспийского газопровода в Европу. Альтернативный проект "Южный поток" стоимостью 16 миллиардов евро в партнерстве с европейскими компаниями развивает российский экспортный монополист "Газпром", который планирует поставлять газ в Европу по дну Черного моря и в четверг подтвердил планы вложений.

Аналитики указывают поставщикам на риски, вызванные снижением спроса на газ в Европе на фоне роста конкуренции.

Представитель Евросоюза в странах Центральной Азии Патриция Флор призвала Ашхабад достичь соглашения с энергокомпаниями ЕС об объемах и цене поставок.

"Важно, чтобы сумели подписать это соглашение как можно быстрее", - сказала она Reuters.

Туркменский чиновник заметил, что вначале Ашхабаду нужны "гарантии и по транзиту, и по закупке".

"Нужно прийти к принципиальному соглашению", - сказал Он, отметив, что Туркмения готова поставлять в европейском направлении 30 миллиардов кубометров газа ежегодно.

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Прибыль банковской системы в октябре составила 1 млрд грн, с начала года - 3,8 млрд грн

Прибыль банковской системы в октябре 2012 г. составила 1 млрд грн, с начала года - 3,798 млрд грн (за 10 месяцев 2011 года убыток системы составил 5,2 млрд грн). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков в январе-октябре т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 8% - до 124,424 млрд грн, в том числе процентный доход составил 97,627 млрд грн, комиссионный доход — 17,444 млрд грн.

Расходы выросли на 0,2% и составили 120,626 млрд грн, в т.ч. процентные расходы — 55,837 млрд грн, общие административные расходы — 29,768 млрд грн, отчисления в резервы — 21,011 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, убыток банков в сентябре 2012 года составил 119 млн грн, при том что два предыдущих месяца были прибыльными (август — 653 млн грн, июль - 683 млн грн).

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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Спад промпроизводства в октябре составил 4,2%

В Украине спад промышленного производства в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года составил 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-октябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 1,4%, в октябре 2012 года против сентября зафиксирован рост – 5,8%.

По данным Госстата, наибольшее снижение объемов промпроизводства в октябре 2012 года против октября 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 30,4% и машиностроении - на 10%, в частности спад объемов производства машин и оборудования составил 16,2%, электрического, электронного и оптического оборудования - 12,1%, транспортных средств и оборудования — 4,1%.

Также спад производства зафиксирован в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 9,4%, производстве неметаллической минеральной продукции — на 7%.

Основной рост производства в октябре 2012 года против октября 2011 года зафиксирован в целлюлозно-бумажном производстве, издательском деле — на 12,4%, химической и нефтехимической промышленности - на 7,4%, в т.ч. в химическом производстве - на 8,2%. Рост производства в добывающей промышленности составил 0,5%, в частности в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 4,6%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зафиксирован спад - на 4,7%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в октябре т.г. против октября 2011 года снизились на 5,2%, против сентября 2012 года — выросли на 11,4%, а в январе-октябре 2012 года к аналогичному периоду 2011 года - рост на 4%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в октябре 2011 года по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,7%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,2%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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В НБУ обсудили возможность создания банка с китайским капиталом

Руководство Национального банка и члены правительства Украины обсудили с китайскими инвесторами возможность создания в нашей стране банка с привлечением китайского капитала. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В рабочей встрече с украинской стороны принимали участие председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов, министр финансов Юрий Колобов, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Проскуряков, народный депутат Украины Олег Малич, другие официальные лица.

«Стороны обсудили возможность поступления инвестиций в банковскую сферу Украины, в частности, речь шла о создании в Украине банка с привлечением капитала китайских инвесторов, о расширении сотрудничества с китайскими банками и т.д.», - говорится в сообщении регулятора.

Главная цель встречи - обсуждение новых совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и строительства инфраструктурных объектов.

Дэвид Чоу, один из самых влиятельных китайских бизнесменов, владелец группы компаний инвестиционного направления в различных отраслях экономики, политический и общественный деятель, вице-президент Совета внешней торговли Китая, заверил украинских чиновников в своем желании вести бизнес в Украине. В частности, он высказал заинтересованность в промышленной отрасли, в области добычи минеральных ресурсов, в сельском хозяйстве, строительстве инфраструктурных объектов и в банковской системе.

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В Украине уменьшилась добыча собственного газа

Добыча природного газа в Украине в январе-октябре 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,6% - до 15,9 млрд куб. м, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, добыча природного газа в октябре текущего года выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% до 1,6 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча упала на 3,0%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские компании сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.

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Евросоюз готов дать Украине денег на админреформу и обустройство границ

Брюссель. Европейский Союз готов оказать Украине финансовую и техническую помощь в ряде сфер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня украинским журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров после завершения 14-го заседания Комитета сотрудничества Украина - ЕС.

“Мы приблизились к тому, чтобы в некоторых направлениях привлечь финансовую техническую помощь, и, в частности, это касается таких сфер, как обустройство границ, развитие трансграничного сотрудничества, осуществление административной реформы”, - сказал он.

Заместитель министра не уточнил возможные суммы финансовой помощи.

Вместе с тем, как стало известно УНИАН от европейского дипломата, приближенного к переговорам, речь может идти о предоставлении 16 млн евро технической помощи на улучшение управления границами в Украине, 20 млн евро – на осуществление реформы санитарной и фитосанитарной службы.

Финансовая техническая помощь оказывается Евросоюзом третьим странам на безвозвратной основе.

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