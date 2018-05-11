Баланс недели: выборы состоялись - курс и цены лихорадит, макропоказатели падают

На этой неделе стали знаковыми сразу несколько событий, которые показали, что выборы состоялись, и гражданам нужно возвращаться в привычную украинскую реальность, где цены на продукты питания растут, а колебания курса национальной валюты напоминают кардиограмму человека после тяжелых физических нагрузок.

Хлебу в столице приказали подешеветь

Плохие новости для украинцев, на этот раз для киевлян, начались непосредственно с понедельника, а именно из сообщения "Киевхлеба" о повышении цены на хлеб. Столичная администрация сразу же обратилась в Антимонопольный комитет и прокуратуру с просьбой проверить правомерность таких действий. И обращение сделало свое дело - уже в пятницу "Киевхлеб" заявил о снижении цены. Однако говорить, что ситуация с ростом стоимости продовольственных товаров на этом исчерпана, было бы слишком опрометчиво. Следует напомнить, что, по мнению экспертов, цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20%, чтобы хлебопекарная отрасль страны была рентабельной.

Гривня "поддерживает" доллар. Эксперты ожидают "деликатной девальвации"

Шоковым событием недели можно назвать интригу вокруг курса национальной валюты. Во вторник сторонники "девальвационной" модели развития нашей экономики получили новые четкие подтверждения своих прогнозов - доллар на межбанке достиг уровня 8,32 гривни. Последний раз курс гривни к доллару достигал отметки больше 8,3 грн/долл. почти 4 года назад.

НБУ, конечно же, начал по-своему реагировать на ситуацию. Так, в среду регулятор вышел на межбанк с покупкой/продажей долларов по 7,993/8,05 (грн/долл.), несмотря на существенное превышение спроса на валюту над предложением. Между тем, неделя завершилась не менее стремительным падением "зеленого" - в пятницу, 16 ноября, на украинском межбанке торги по доллару закрылись на значениях 8,1900/8,1990 грн/долл.

Также Нацбанк официально заговорил о "неизбежном постепенном повышении курсовой гибкости национальной валюты". Однако вопрос, какой именно должна быть "курсовая гибкость", пока остается без ответа.

Параллельно в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники в правительстве, что Министерство финансов и НБУ разработали программу борьбы с валютными спекуляциями административными мерами. Якобы по инициативе регуляторов украинского рынка будет введен 15% налог на продажу иностранной валюты и 1% отчисления в Пенсионный фонд. В пятницу информация о возможном нововведении была подтверждена чиновниками Нацбанка.

Конечно, пока трудно говорить, каким будет окончательное решение по этому поводу, но, несомненно, оно будет иметь очень позитивное влияние на деятельность уже почти законных конвертационных центров в Украине.

Курсовые пертурбации последней недели активизировали уже традиционною среди аналитиков дискуссию о том, каким же будет в будущем курс гривня/доллар. В частности, по мнению экспертов, до конца года курс гривни к доллару США достигнет 8,5 грн/долл. на фоне снижения золотовалютных резервов Национального банка (за январь-октябрь т.г. резервы НБУ снизились почти на 16%, или на 4 млрд 983 дол.).

Прогнозы зарубежных аналитиков по этому поводу еще более "оптимистичные". Например, по мнению большинства польских экспертов, занимающихся анализом деятельности украинских компаний на Варшавской фондовой бирже, снижение курса гривни до конца текущего года ожидается на 10% - до 8,8 грн/долл. "Ожидаем деликатной девальвации, то есть, не резкого изменения, а постепенного сползания. Очень сильный консенсус на сегодня в том, что до конца года гривня подешевеет на 10%", - говорит аналитик инвестиционного дома польского BRE Banka Якуб Шкопек, отметив, что подобные оценки дают аналитики других международных финансовых институтов.

Экономика мешает улучшению

Не порадовали на этой неделе и макроэкономические новости. Так, согласно данным о поступлении инвестиций в страну, в январе-сентябре этого года в нашу экономику иностранные инвесторы вложили 4 млрд дол., что на 8,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Если учесть обнародованный на этой неделе рейтинг лучших стран для ведения бизнеса журнала Forbes, где Украина заняла 104 место, в то время как Молдова заняла 92 позицию, то все становится на свои места.

Еще одна негативная новость. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре вырос в 1,6 раза - до 6,473 млрд долл. По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-сентября составило 11,475 млрд долларов., Положительное сальдо внешней торговли услугами – 5,002 млрд долл. по сравнению с 9,589 млрд долл. и 5,606 млрд долл., соответственно, в январе-сентябре 2011 года.

Однако, как утверждают эксперты, это еще не предел. Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан отмечает, что по результатам текущего года дефицит внешней торговли товарами может достичь 16 млрд долларов. "Хотя энергетический импорт продолжит снижаться, существенного улучшения внешнеторгового сальдо в ближайшие месяцы мы не ожидаем", - сказала эксперт. По ее словам, в сентябре продолжилось снижение экспорта стали, хотя темпы падения замедлились до -11% г/г с -16% в августе. Падение объемов экспорта наблюдалось и по другим ключевым группам товаров, включая машиностроение, химию, и нефтепереработку, но это было частично компенсировано ростом экспорта зерна и подсолнечного масла. Со стороны импорта, по словам эксперта, позитивным сигналом стало сокращение импорта неэнергетических товаров. По мнению Белан, это произошло благодаря снижению импортных поставок продукции машиностроения и химической промышленности, однако импорт потребительских товаров рос высокими темпами на фоне высокого внутреннего потребительского спроса.

Кроме того, Госстат сообщил, что спад промпроизводства в октябре составил 4,2%. А в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 1,4%, в октябре т.г. против сентября зафиксирован рост - 5,8%.

Иными словами, вместо обещанного прогресса в промышленности - конкретное падение производства. Страна несется на полном ходу в рецессию.

«Пощечина» газом

Газовые новости этой неделе демонстрируют, что в Украине под зиму заостряются "освободительные настроения", и она активно начинает искать альтернативные источники "голубого топлива". В «Нафтогазе» заявили, что в 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупку с РФ до 20 млрд куб. г. Закупка газа по реверсной схеме из Европы позволяет «Нафтогазу» экономить около $100. на тысяче кубометров, что ниже цены «Газпрома». Но это только начало, объемы поставок слишком малы, чтобы прогнозировать на будущее. Как говорится, «не говори гоп».

Стоит добавить еще одну новость недели - цена на российский газ в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м из 426 долл. за тыс. куб. г.

Но есть и приятная газовая новость. «Нафтогаз» покупает у сингапурской Keppel FELS Limited две полупогружных плавучих буровых установки по 1,226 млрд долл.

Эксперты положительно оценивают планы НАК закупить буровые установки, которые смогут вести разведку и бурение скважин для добычи газа на средних глубинах шельфа Черного моря - до 800 м, и не исключают возможности в дальнейшем сдавать их в аренду другим странам, которые работают на шельфе Черного моря.

Остается только один вопрос - а кто за это рассчитается, откуда деньги у компании с миллиардным дефицитом? В 2011 году на заседании суда по делу Тимошенко премьер-министр Николай Азаров оценил «дыру» «Нафтогаза» в 11 млрд грн.

Металл «слабеет»

Стоит вспомнить о металлургии - главном поставщике валюты в страну. Кажется, ее способности исчерпываются.

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургических предприятий Украины за 9 месяцев 2012 года в 11 раз превысил показатели за аналогичный период 2011 года, достигнув 10,964 млрд грн. В "Металлургпроме" жалуются, что даже в кризисный 2009 год, за 9 месяцев доналоговый убыток отрасли был значительно лучше от результата нынешнего года.

И до конца года тенденция вряд ли изменится к лучшему: по прогнозу объединения металлургических заводов «Металлургпром», показатели производства основных видов метпродукции в декабре т.г. будут ниже, чем в декабре 2011 года (тогда метпредприятия произвели проката - 2,55 млн тонн, стали – 2,759 млн тонн).

Кроме того, за 10 месяцев т.г. метпредприятия Украины увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. импорт железорудного сырья на 92% - до более 2,152 млн тонн!

Вот так мы живем. Следующая неделя принесет новые новости, хотелось бы, положительные.

Виталий Неборак (УНИАН)