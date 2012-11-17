Конгресс США принял "законопроект Магнитского" и отменил поправку Джексона-Вэника

Палата представителей Конгресса США приняла "законопроект Магнитского" и одновременно отменила торговую поправку Джексона-Вэника.

Как передает русская служба Би-Би-Си, законопроект предусматривает введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

Теперь этот документ должен рассмотреть Сенат. Президент США Барак Обама может подписать закон до конца года, после чего он вступит в действие.

МИД России назвал «вызывающе недружественным и провокационным выпадом» принятие палатой представителей Конгресса США "законопроекта Магнитского" и заявил, что ответные меры со стороны России обязательно последуют.

В комментарии российского ведомства отмечается, что "разговаривать с Россией языком санкций и ультиматумов" бесперспективно, а ответственность за все последствия этого решения целиком ляжет на США.