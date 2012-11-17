Янукович поручил Азарову улучшить жизнь студентов

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству принять ряд мер для решения актуальных вопросов студенческой молодежи и повышения роли студентов в развитии демократического гражданского общества.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Согласно поручению главы государства, премьер-министр Николай Азаров должен в частности обеспечить привлечение представителей студенчества к разработке предложений о формировании и реализации государственной молодежной политики. Речь идет в том числе об обсуждении и доработке проекта новой редакции Закона «О высшем образовании», рассмотрении вопросов внедрения новых организационных и финансово-кредитных механизмов обеспечения молодежи жильем.

Правительство также должно обеспечить доработку с участием молодежных (в том числе студенческих) общественных организаций и органов студенческого самоуправления и внесение в установленном порядке проекта Стратегии развития государственной молодежной политики на период до 2020 года.

Кроме того, Кабинет министров должен с учетом современных потребностей пересмотреть размеры академических стипендий и установить обоснованную разницу между обычной академической стипендией и ее повышенным размером.

Согласно поручению главы государства, правительство и Киевская городская госадминистрация также должны ускорить решение вопроса о предоставлении в Киеве помещения для размещения Дома молодежи Украины и создания на его базе международного молодежного центра.

В документе также говорится о необходимости проработки с участием Всеукраинской молодежной ГО «Студенческая республика» и других молодежных организаций вопроса создания в Крыму международного студенческого центра как учреждения оздоровления и отдыха молодежи, развития международного диалога студенчества.