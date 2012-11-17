Россия обещает США жесткий ответ на «законопроект Магнитского»

МИД РФ назвал вызывающе недружественным и провокационным выпадом принятие палатой представителей конгресса США "законопроекта Магнитского".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Принятое палатой представителей американского конгресса решение одобрить антироссийскую законодательную инициативу, в соответствии с которой вводятся визовые и финансовые санкции в отношении граждан нашей страны, - это вызывающе недружественный и провокационный выпад. Конгрессмены не прислушались к неоднократным предупреждениям, что данный шаг негативно скажется на общей атмосфере российско-американских отношений и не останется без жесткого ответа с нашей стороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Палата представителей утвердила в пятницу 35-страничный документ, состоящий из четырех глав. Первые три посвящены вопросам торговых отношений с Россией, последняя - правозащитной тематике и рассказывает о судьбе скончавшегося с СИЗО юриста Сергея Магнитского. Сенатский вариант законопроекта аналогичный по содержанию в "торговой"части, однако более подробно регламентирует процесс введения визовых санкций и составления списка чиновников-нарушителей прав человека. Одновременно с этим законом было принято решение об отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника.

"Если кто-то в конгрессе полагает, что с Россией можно разговаривать языком санкций и ультиматумов, меняя устаревшую антисоветскую поправку Джексона-Вэника на ее новое издание под прикрытием мнимой "заботы"о правах человека, то такой расчет не имеет перспектив. Советуем американским законодателям присмотреться к неприглядной картине с соблюдением прав человека в самих США", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ заявили, что намерены говорить "об узаконенных пытках в спецтюрьмах ЦРУ, похищениях агентами спецслужб иностранных граждан, бессрочном и бессудном содержании заключенных на базе в Гуантанамо"до тех пор, пока хоть что-то из этого "не начнет оседать в сознании американских политиков, взявших за правило цинично поучать других".

"Мы открыты для честного диалога и развития взаимовыгодного сотрудничества на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и реального уважения интересов друг друга. Именно эти принципы, собственно, и подрывает одобренная конгрессменами инициатива", - добавили в министерстве.

В МИД РФ выразили надежду, что американская исполнительная власть "отдает себе отчет о тех пагубных последствиях", к которым могут привести действия недоброжелателей и противников двустороннего взаимодействия.

"Иллюзий быть не должно: ответные меры с нашей стороны обязательно последуют, и ответственность за это целиком ляжет на США", - подчеркивается в сообщении.