Главы МИД ЕС обсудят 19 ноября ситуацию вокруг сектора Газа

Ситуацию с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке обсудят 19 ноября на встрече в Брюсселе главы МИД 27 стран Евросоюза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

Ожидается, что по итогам обсуждения будет принято заявление.

Массированные бомбардировки израильскими войсками сектора Газа возобновились в субботу утром на фоне подготовки к возможному наземному вторжению в анклав. В пятницу израильские войска в рамках операции "Облачный столп" нанесли по сектору Газа свыше 200 ударов, в которых погибли 11 палестинцев, как мирные жители, так и боевики. Общее число жертв за три дня израильской операции возросло до 29 человек.

Глава дипломатии Евросоюза К.Эштон назвала в пятницу "абсолютно неприемлемыми" ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками, и, вместе с тем, призвала Израиль отвечать адекватно. Глава европейской дипломатии также обсуждала ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, генсеком ООН Пан Ги Муном и представителями кабинета президента Египта.