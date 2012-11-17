МИД просит Евросоюз помочь освободить украинцев в Сирии и Ливии

16:32, 17 ноября 2012
Разное
1

Брюссель. Министерство иностранных дел Украины еще раз попросило помощи ЕС в освобождении украинской журналистки Анхар Кочневой в Сирии и украинцев, осужденных в Ливии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил украинским журналистам после 14-го заседания Комитета сотрудничества Украина-ЕС заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров.

“Я встречался с представителями Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, и я воспользовался этой возможностью для того, чтобы обновить просьбу украинской стороны помочь нам с освобождением Анхар Кочневой, украинской журналистки, которая была похищена более месяца назад в Сирии”, - сказал он.

“Это то же касается освобождения наших граждан в Ливии, в контексте избрания нового премьер-министра этой страны”, - добавил А.Олефиров.

Заместитель министра подчеркнул, что помощь ЕС в этих вопросах очень важна для Украины.

Как сообщалось, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки Свободной сирийской армии.

8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн. долларов.

Тем временем в Ливии 19 украинских граждан были приговорены к лишению свободы сроком на 10 лет.

В частности, 4 июня военный суд в Триполи признал задержанных «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

20 июня офис государственных адвокатов Триполи подал апелляцию по обжалованию приговора по делу 19 осужденных украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter