МИД просит Евросоюз помочь освободить украинцев в Сирии и Ливии

Брюссель. Министерство иностранных дел Украины еще раз попросило помощи ЕС в освобождении украинской журналистки Анхар Кочневой в Сирии и украинцев, осужденных в Ливии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил украинским журналистам после 14-го заседания Комитета сотрудничества Украина-ЕС заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров.

“Я встречался с представителями Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, и я воспользовался этой возможностью для того, чтобы обновить просьбу украинской стороны помочь нам с освобождением Анхар Кочневой, украинской журналистки, которая была похищена более месяца назад в Сирии”, - сказал он.

“Это то же касается освобождения наших граждан в Ливии, в контексте избрания нового премьер-министра этой страны”, - добавил А.Олефиров.

Заместитель министра подчеркнул, что помощь ЕС в этих вопросах очень важна для Украины.

Как сообщалось, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки Свободной сирийской армии.

8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн. долларов.

Тем временем в Ливии 19 украинских граждан были приговорены к лишению свободы сроком на 10 лет.

В частности, 4 июня военный суд в Триполи признал задержанных «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

20 июня офис государственных адвокатов Триполи подал апелляцию по обжалованию приговора по делу 19 осужденных украинцев.