Анонс на 19 ноября

* Круглый стол на тему: «Реформирование рынка электроэнергии в Украине», посвященный обсуждению Позиционного документа Ассоциации «Украинский ядерный форум» по законопроекту «Об основах функционирования рынка электроэнергии в Украине». В работе примут участие представители министерств, комитетов ВР Украины, Аппарата СНБОУ, предприятий атомно-промышленного комплекса, Национального института стратегических исследований, экспертов по вопросам энергетики, общественных организаций.

* Круглый стол на тему "Проживет ли Украина без МВФ?". Приглашены: Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Ярослав Жалило, первый зам.директора Национального института стратегических исследований; Артем Петренко, журналист, политконсультант; Олег Мозговой, доктор экономических наук, профессор; Андрей Гончарук, профессор, зам.главы АПУ; Игорь Ивасив, профессор, директор института кредитных отношений КНЭУ.

* Завершится аккредитация на 5-ю национальную презентацию Отчета о конкурентоспособности регионов Украины 2012. Оценка конкурентоспособности Украины на национальном уровне – это партнерский проект Фонда «Эффективное управление» и Всемирного экономического форума (ВЭФ). В рамках презентации будут представлены подход к определению индекса глобальной конкурентоспособности экономики страны, а также результаты исследования конкурентоспособности регионов Украины. Презентацию проведут представитель ВЭФ и сотрудники Фонда «Эффективное управление».

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