ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Кинах первым заявил о надвигающемся кризисе в Украине» пишет: председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей предостерегает, что Украину ждет новый глубокий кризис...

http://delo.ua/ukraine/kinah-pervym-zajavil-o-nadvigajuschemsja-krizise-v-ukraine-190221/

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«Дело» в публикации «В Верховной Раде уже не будет «друзей России» пишет: через месяц в Украине начнет работу новая Верховная Рада. Ее отличительной особенностью можно назвать отсутствие партнерских по отношению к России политических сил. Такая ситуация сложилась впервые…

http://delo.ua/ukraine/v-verhovnoj-rade-uzhe-ne-budet-druzej-rossii-190219/

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Также «Дело» в публикации «Налоговая готовится обязать всех украинцев декларировать доходы» пишет: глава ГНСУ Александр Клименко сообщил, что налоговая технически готова принимать налоговые декларации от всех украинцев, однако необходимо решить проблему мотивации граждан, показав им выгоды добровольной уплаты налогов…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-gotovitsja-objazat-vseh-ukraincev-deklarirovat-dohody-190189/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Зерно рубят под корень», в котором пишет: украинские зернотрейдеры могут лишиться своего крупнейшего рынка сбыта. Египетский госоператор GASC намерен исключить страну из списка импортеров в 2013 году из-за угрозы введения запрета на экспорт пшеницы из Украины с 1 декабря. Украинские власти пока не делали определенных заявлений по этому поводу, но зернотрейдеры отмечают, что экспортировать пшеницу уже стало сложнее. При этом объем экспорта приблизился к критическому, и его дальнейший рост угрожает продовольственной безопасности страны…

http://www.kommersant.ua/doc/2070210

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ теряет в объемах», в котором пишет: Украина продолжает сокращать закупки газа в России. Как заявили в пятницу в Минэнерго, в этом году страна купит на полтора миллиарда кубометров меньше, чем ожидалось. А в следующем году вообще может сократить импорт газа из РФ до рекордно низкого уровня — 20 млрд кубометров. Решительность украинской стороны может подтолкнуть «Газпром» к поиску компромиссов в отношениях с ней, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2070322

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«Сегодня» в публикации «В Киеве приезжих лишают денег» пишет: заробитчан в столице приглашают на работу, а позже заставляют жить в бараках…

http://www.segodnya.ua/criminal/V-Kieve-nabiraet-oboroty-lohotron-dlya-priezzhih.html

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Также «Сегодня» в публикации «Закат звезды по имени Юлия» пишет: Тимошенко уже не слушаются однопартийцы, а Европа не заметила ее голодовки. Политологи считают, что экс-премьеру может помочь лишь революция, но это почти нереально…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Plany-Timoshenko-ne-otravdalis.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: выборы состоялись - курс и цены лихорадит, макропоказатели падают» пишет: на прошедшей неделе стали знаковыми сразу несколько событий, которые показали, что выборы состоялись и гражданам нужно возвращаться в привычную украинскую реальность, где цены на продукты питания растут, а колебания курса национальной валюты напоминают кардиограмму человека после тяжелых физических нагрузок…

http://economics.unian.net/rus/detail/147284

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Малую землю» Брежнева застроят коттеджами» пишут: к 70-летию обороны плацдарма под Новороссийском вокруг него выстроят малоэтажное жилье и торговые центры…

http://izvestia.ru/news/539771

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Также «Известия» в публикации «Стоянки «только для служебных авто» признали незаконными» пишут: знаки ведомственных парковок «для избранных» начали исчезать из центра Москвы…

http://izvestia.ru/news/539813

(УНИАН)