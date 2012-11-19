Анонс на 20 ноября

* Состоится 5-я национальная презентация Отчета о конкурентоспособности регионов Украины 2012. Оценка конкурентоспособности Украины на национальном уровне – это партнерский проект Фонда «Эффективное управление» и Всемирного экономического форума (ВЭФ).В рамках презентации будут представлены подход к определению индекса глобальной конкурентоспособности экономики страны, а также результаты исследования конкурентоспособности регионов Украины. Презентацию проведут представитель ВЭФ и сотрудники Фонда «Эффективное управление».

* Состоится внеочередное заседание Общественного совета при Минприроды Украины. Повестка дня заседания: Экологическая составляющая добычи нетрадиционных видов углеводородов в Украине.

* Пресс-конференция, посвященная вопросам состояния молочной отрасли в Украине, качеству молочных продуктов, а также реализации программы "Здоровые дети - здоровая нация", которая проводится в рамках проекта "Я люблю молоко". Участники: главный детский гастроэнтеролог МЗ Украины Олег Шадрин, председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский; президент Ассоциации производителей молока Андрей Дикун, а также представители ведущих молокоперерабатывающих предприятий.

* Круглый стол на тему: "Возвращение именных билетов и отмена ряда ночных поездов - плюсы и минусы современного состояния «Укрзалізниці». Участники: правозащитник Украинского Хельсинского союза по правам человека, автор петиции по улучшению услуг «Укразалізниці» Максим Щербатюк; координатор всеукраинской инициативы "Вернуть удобные поезда" от ВМОО "Фонд Региональных Инициатив" Ольга Ивкина, зам.председателя вольного профсоюза Южной железной дороги Лариса Украинец; юрист свободного профсоюза ЮЖД Константин Савлук.

* Состоится пресс-брифинг на тему: «Тенденции развития финансовых рынков и брокерских услуг Украины», посвященный обзору тенденций развития финансовых рынков и брокерских услуг. Участники: Наталья Евсеева, директор Альпари в Киеве, Александр Михайленко, финансовый аналитик Альпари в Киеве; Сергей Семенов, директор Высшей школы трейдинга Альпари Москва.

* В Международном выставочном центре состоится официальное открытие XI Международного промышленного форума. Участники церемонии: члены КМУ, руководство Госагентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, УНК «Укрстанкоинструмент» и других ведомств, представители дипломатического корпуса, почетные гости. Организатор: ООО «Международный выставочный центр», при поддержке Госгентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, УНК «Укрстанкоинструмент».

* Пресс-конференция на тему: «Поможет ли «налог на колодцы» сохранить подземные воды в Украине?». Организатор - ГолосUA. Участники: председатель Всеукраинской экологической Лиги Татьяна Тимочко, доктор технических наук Евгений Яковлев, народный депутат, представитель фракции КПУ Сергей Гордиенко.

* Пресс-конференция на тему: "Регистрация недвижимости в 2013 году. Комфортный механизм или кризис рынка?". Мероприятие проводит портал 3Doma.ua. Участники: Инна Завальная, первый зам.председателя Государственной регистрационной службы Украины, Андрей Гусельников, аналитик Лиги экспертов Украины; Анжелика Штукатурова, старший юрист международной юридической фирмы.

* Пресс-конференция на тему: "Реформа ЖКХ: в Украине появились первые сертифицированные управляющие жилой недвижимостью", посвященная итогам проекта по разработке и внедрению учебной программы "Управляющий жилой недвижимостью" и проведению первого пилотного курса обучения управляющих жилой недвижимостью. Участники: Виталий Шаповаленко, директор департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Украины, Алексей Орловский, директор программы "Гражданское общество и должное управление" МФ "Возрождение"; Владимир Бригилевич, председатель правления ОО "Центр исследований местного самоуправления"; Михаил Березовчук, зам.председателя правления ОО "Союз собственников жилья Киева", главный редактор газеты "Твое жилье".

* 20 ноября стартует серия презентаций Национальных проектов в 11 городах Украины, в ходе которых общественность ознакомится с деятельностью Госинвестпроекта, получит информацию о Национальных проектах, которые будут реализовываться на территории Украины путем внедрения проектного подхода в государственном управлении. Во время конференций в Харькове и Львове будет презентован инвестиционный Атлас Украины. Серия презентаций, круглых столов и пресс-конференции состоятся по следующему графику: Луцк - 20 ноября, Ривне - 21 ноября, Хмельницкий - 22 ноября, Одесса - 23 ноября, Полтава - 26 ноября, Донецк - 27 ноября, Ужгород - 27 ноября, Запорожье - 28 ноября, Симферополь - 30 ноября, Львов - 03 декабря, Харьков - 6 декабря.

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