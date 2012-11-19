Киевскую милицию возглавил экс-руководитель ГУБОПа Коряк
18:33, 19 ноября 2012Разное
0
Сегодня приказом министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко на должность начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве был назначен Валерий Коряк, который до этого времени занимал должность начальника ГУБОП МВД Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
В.Коряк сменил в должности Алексея Крикуна, который другим приказом министра назначен начальником Департамента общественной безопасности МВД Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter