ТОП-10 (19 ноября)

НБУ сократил сроки возврата валютной выручки с 180 до 90 дней

Нацбанк обязал конвертировать в гривню валютные переводы на 150 тыс. грн и более

Литвин утверждает, что Кабмин не успевает подать проект бюджета-2013 в Раду к 20 ноября

Кабмин хочет согласовать с МВФ макропоказатели бюджета-2013 - Хорошковский

Кабмин одобрил утилизационный сбор на авто с преференциями для отечественных производителей

Нацбанк ввел обязательную продажу 50% валютной выручки

Депутат от ПР предлагает ввести 15% сбор в ПФ с продажи наличной валюты

Янукович ветировал закон о биометрических паспортах

«Энергоатом» планирует привлечь кредит в размере 120 млн долл.

«Черноморнефтегаз» привлек у «Сбербанка России» кредитную линию на 465 млн грн

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НБУ сократил сроки возврата валютной выручки с 180 до 90 дней

Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок возврата валютной выручки с 180 до 90 дней.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №475 от 16 ноября 2012 года (регистрация в Минюсте 16 ноября 2012 г.).

“Установить, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные ст. 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», должны осуществляться в срок, который не превышает 90 дней”, - говорится в документе, который вступает в силу с 19 ноября т.г.

Постановлением также определено, что требование обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, и в российских рублях.

Размер поступлений в иностранной валюте, подлежащих обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному банку Украины, будет устанавливаться отдельным распорядительным документом регулятора.

НБУ определил, что обязательная продажа поступлений в иностранной валюте должна осуществляться без поручения клиента, не позднее чем на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 16 ноября т.г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ предоставляется право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.

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Нацбанк обязал конвертировать в гривню валютные переводы на 150 тыс. грн и более

Национальный банк Украины обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

Об этом говорится в постановлении НБУ №476 от 16 ноября, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №212 от 17 ноября.

«Установить сроком на шесть месяцев требование об обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений из-за рубежа в иностранной валюте в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) на сумму, которая равна или превышает в эквиваленте 150 тыс. грн в месяц», - говорится в постановлении.

При этом в документе отмечается, что данное требования касается и поступлений в российских рублях.

Кроме того, указывается, что «выплата перевода, который поступил в иностранной валюте из-за рубежа в пользу физического лица на сумму, которая равна или превышает в эквиваленте 150 тыс. грн в месяц, осуществляется в гривнях и зачисляется на текущий счет получателя перевода».

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

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Литвин утверждает, что Кабмин не успевает подать проект бюджета-2013 в Раду к 20 ноября

Проект государственного бюджета Украины на 2013 год не поступит в парламент на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

«Кабинет министров Украины продолжает напряженную работу над проектом государственного бюджета на 2013 год, и на этой неделе он не поступит в Верховную Раду», - сказал В.Литвин.

По его словам, в связи с этим возникает вопрос: есть ли необходимость работать парламенту целую пленарную неделю, и рассматривать 126 вопросов, внесенных в повестку дня.

В.Литвин предложил, чтобы парламент определил первоочередные законопроекты, которые не вызывают возражений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

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Кабмин хочет согласовать с МВФ макропоказатели бюджета-2013 - Хорошковский

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что правительство хочет согласовать макроэкономические показатели, заложенные в бюджете на 2013 год, в том числе и с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

По словам В.Хорошковского, «на сегодняшний день правительство имеет определенные вопросы относительно макроэкономических показателей, и именно в этом вопросе мы хотим иметь общий взгляд, в том числе с нашими кредиторами из МВФ».

«Как только бюджет будет готов и Министерство финансов подаст его правительству, то мы обязательно его утвердим, и это значит, что он попадет в Верховную Раду», - отметил В.Хорошковский.

Он напомнил, что проект бюджета был внесен в парламент в определенные Конституцией и законодательством сроки, но после того он был возвращен правительству Украины.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 ноября, во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2013 год не поступит в парламент на этой неделе.

«Кабинет министров Украины продолжает напряженную работу над проектом государственного бюджета на 2013 год, и на этой неделе он не поступит в Верховную Раду», - сказал В.Литвин.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

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Кабмин одобрил утилизационный сбор на авто с преференциями для отечественных производителей

Кабинет министров одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, которым отечественным производителям будут предоставляться преференции по его уплате.

Об этом УНИАН сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы утвердили законопроект и утвердили постановление о направлении его в Верховную Раду», - сказал Э.Ставицкий.

Он также сообщил, что документ будет передан ВР после того, как рабочая группа уточнит некоторые цифры в документе.

Э.Ставицкий уточнил, что утилизационный сбор будет действовать на импортные автомобили, а отечественные производители получат преференции.

«На отечественные мы тоже вводим, но там у нас будет для внутреннего производителя предусмотрена специальная процедура, как в Европе и России, которая будет позволять давать некоторые преференции для отечественного производителя», - сказал Э.Ставицкий.

Он выразил надежду, что закон о введении утилизационного сбора будет принят парламентом и подписан Президентом до конца года.

«Надеемся, что в этом году закончим всю процедуру», - сказал Э.Ставицкий.

Кроме того, он уточнил, что на сегодняшний день утилизационный сбор на российские автомобили в Украине не действует, поскольку не были выполнены все процедуры по его введению.

«На данном этапе сбор не действует», - отметил Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство подготовило проект постановления, которым действие утилизационного сбора распространяется не только на автомобили из России, но и на импорт этой продукции из всех стран. При этом планировалось договориться с РФ о неприменении этого сбора в двусторонней торговле путем установления национальных режимов. Однако соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, так и не было подписано, как планировалось, 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте. Постановление о действии утилизационного сбора на весь импорт автомобилей принято не было.

С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

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Нацбанк ввел обязательную продажу 50% валютной выручки

Национальный банк Украины своим постановлением №479 от 16 ноября «Об установлении размера обязательной продажи поступлений в иностранной валюте» ввел обязательную продажу 50% валютной выручки.

«Поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 года №34 и в российских рублях, на которые распространяются требования Постановления №475, подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины в размере 50 процентов» - говорится в постановлении Нацбанка №479, текстом которого располагает УНИАН.

Постановление № 479 как и постановление №475 вступает в силу с 19 ноября 2012 года и действуют в течение 6 месяцев с момента вступления в силу.

Напомним, что постановлением №475 от 16 ноября Нацбанк сократил срок возврата валютной выручки с 180 до 90 дней.

«Установить, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные ст. 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», должны осуществляться в срок, который не превышает 90 дней», - говорится в постановлении №475

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 16 ноября т.г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ предоставляется право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.

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Депутат от ПР предлагает ввести 15% сбор в ПФ с продажи наличной валюты

Законопроект, который предлагается ввести 15%-ный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты, предусматривает, что в случае его принятия как закона, он может вступить в силу через 60 дней после официального обнародования. Об этом говорится в тексте законопроекта №11433 от 16 ноября 2012 г. “О внесении изменений в некоторые Законы Украины касательно операций с иностранной валютой”, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Как указано в пояснительной записке, законопроект имеет целью увеличить поступления в Пенсионный фонд Украины, уменьшить долларизацию экономики и создать правовые предпосылки для увеличения доверия населения страны к национальной валюте Украины.

При этом, предлагается освободить от уплаты сбора операции физических лиц по продаже полученной путем перевода из-за границы Украины иностранной валюты в сумме, не превышающей в гривневом эквиваленте 150 тысяч гривен в течение календарного месяца.

От уплаты сбора также будет освобождаться продажа иностранной валюты, которая снимается физическим лицом со своего депозитного счета, притом, что срок вклада был не менее 30 дней.

Операции по продаже иностранной валюты, полученной при выплате купонного дохода и от продажи или погашения казначейских обязательств, облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте, также освобождаются от уплаты 15%-ного сбора.

“При этом освобождение от уплаты сбора будет происходить лишь в случае, когда надлежащие гражданину суммы в иностранной валюте будут проданы им за наличную гривню непосредственно в момент получения”, - уточняется в законопроекте.

По мнению эксперта информационно-аналитического центра FOREX CLUB Марии Сальниковой, введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

«Население может захотеть проводить, менее легальные, но дешевые валютообменные операции для личных потребностей, как для сбережения своих средств, так и для использования валюты при выезде за границу. И, действительно, максимального эффекта по укреплению гривны это не принесет, но может быть одним из элементов поддержки гривны» - говорит М.Сальникова.

В свою очередь руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен считает, что введение подобного рода налога оправдано только в одном случае, если «власть действительно решилась на реформу монетарной политики, направленной на таргетирование инфляции, а не политики стабильного обменного курса».

Если же Нацбанк намерен продолжить политику фиксированного курса, то, по мнению А.Вальчишена, введение налога будет просто очередным шагом по «закручиванию гаек», который не имеет перспективы.

Как сообщал УНИАН, директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова 16 ноября заявила о том, что введение 15%-ного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

Справка УНИАН. Сбор с безналичных и наличных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. Через несколько лет сбор в Пенсионный фонд с покупки-продажи валюты физлицами был отменен. Однако сбор с безналичных валютных операций просуществовал до 2011 года. Правда, менялись только ставки отчислений. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%.

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Янукович ветировал закон о биометрических паспортах

Президент Украины Виктор Янукович вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон “О Едином государственном демографическом реестре”.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что соответствующий закон возвращен с предложениями Президента в Верховную Раду 30 октября 2012 года, хотя еще по состоянию на 15.00 сегодняшнего дня на сайте ВР сообщалось, что данный закон передан на подпись Президенту.

Пока что на сайте парламента не обнародованы предложения главы государства к данному закону, который предусматривает введение биометрических электронных паспортов для украинцев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

За принятие в целом Закона «О Едином государственном демографическом реестре” проголосовали 233 народных депутата из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что Паспорт гражданина Украины является документом, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины на территории Украины. Паспорт гражданина Украины оформляется всем лицам, начиная с рождения и независимо от возраста, на каждые 10 лет. Паспорт гражданина Украины изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель. Оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляются распорядителем Реестра. Паспорт гражданина Украины выдается не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позже, чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение. В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; имя человека; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в Реестре; номер документа; дата истечения срока действия документа; дата выдачи документа: уполномоченный субъект, который выдал документ (код); место рождения; оцифрованное изображение человека; оцифрованная подпись человека.

Паспорт гражданина Украины содержит надпись на украинском языке "Паспорт гражданина Украины является собственностью Украины".

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, который удостоверяет личность, подтверждает гражданство Украины человека, на которого он оформлен, за рубежом и дает право этому человеку на выезд из Украины и въезд в Украину.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется лицам, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста, на четыре года, а лицам, которые достигли шестнадцатилетнего возраста, - на 10 лет. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу изготовляется в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу содержит надпись на украинском и английском языках: «Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является собственностью Украины» и текст на украинском и английском языках: «Именем Украины Министр иностранных дел Украины просит всех, кого это может касаться, всеми возможными средствами облегчить поездку предъявителя паспорта, оказывать ему необходимую помощь и защиту».

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается заявителю не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позже, чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение.

Дипломатический паспорт изготовляется в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

Удостоверение водителя является документом, который удостоверяет личность и его специальный статус в части подтверждения права его владельца на управление транспортными средствами. Удостоверение водителя изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Удостоверение водителя выдается на срок, установленный в соответствии с требованиями международных договоров Украины.

Документы, которые подтверждают гражданство, удостоверяют личность или её специальный статус, выданные до дня вступления в силу данным Законом, являются действующими до истечения срока их действия и не подлежат обязательной замене.

Удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик, прекращают свое действие с 1 января 2014 года.

Развитие инфраструктуры Единого государственного демографического реестра осуществляется на базе Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования.

За выдачу гражданам паспорта гражданина Украины, который предусмотрен данным Законом, впервые государственная пошлина не взимается.

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«Энергоатом» планирует привлечь кредит в размере 120 млн долл.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь кредит в размере 120 млн долл

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь две кредитные линии - 80 млн долл. и 40 млн долл., сроком на один год.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября текущего года компания «Энергоатом» объявила тендер на привлечение кредита в размере 87,55 млн чешских крон, что приблизительно составляет 4,4 млн долл.

В начале сентября «Энергоатом» отменил тендер на привлечение кредита в размере 340 млн грн из-за отсутствия необходимого количества заявок.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил чистую прибыль в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.

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«Черноморнефтегаз» привлек у «Сбербанка России» кредитную линию на 465 млн грн

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» привлек у «Дочернего банка Сбербанка России» кредитную линию лимитом 465 млн грн.

Об этом говорится в сообщении конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данная кредитная линия открывается с целью пополнения оборотных средств компании и рефинансирования кредитной задолженности.

Также отмечается, что за пользование кредитными средствами в гривне ставка составит 40% годовых, комиссия за открытие и ведение ссудного счета составит 0,25%, что вцелом составит 189,746 млн грн без НДС; за пользование кредитными средствами в долларах США - 11,5% годовых и комиссия за открытие и ведение ссудного счета составит 0,25% - вцелом - 6,929 млн долл. без НДС.

Кредит привлекается сроком на 1 год.

Договор на предоставление кредитных услуг был подписан 12 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

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