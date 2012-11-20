ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Предпоследняя попытка Рады решить нерешаемое» пишет: сегодня народные депутаты шестого созыва либо будут работать плодотворно целый день, либо зайдут в политический ступор...

http://delo.ua/ukraine/predposlednjaja-popytka-rady-reshit-nereshaemoe-190297/

* * *

«Дело» в публикации «Янукович ветировал закон о биометрике: требует вернуть плату за админуслуги в госбюджет» пишет: Президент отправил на повторное рассмотрение закон о государственном демографическом реестре. Среди пяти его предложений - технические нюансы, закрепление права верующих отказаться от чипов и распределение средств от админуслуг…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-vetiroval-zakon-o-biometrike-trebuet-vernut-platu-za-190301/

* * *

Также «Дело» в публикации «Экспортеры будут сдавать 50% валютной выручки - НБУ» пишет: Национальный банк ввел обязательную продажу 50% валютной выручки экспортеров в течение шести месяцев…

http://delo.ua/finance/eksportery-budut-sdavat-50-valjutnoj-vyruchki-nbu-190304/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги в утиль», в котором пишет: правительство инициирует введение утилизационного сбора на все импортные и украинские автомобили. Согласно законопроекту, сумма сбора составит от 4,73 тыс. грн до 448,4 тыс. грн в зависимости от типа и возраста машины. В привилегированном положении окажутся лишь отечественные производители, имеющие полный цикл производства. Они смогут самостоятельно использовать эти средства на открытие утилизационных мощностей…

http://www.kommersant.ua/doc/2071215

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Энергетике положили надбавку», в котором пишет: в Минэнерго пытаются решить проблему нехватки средств в энергетике. На сайте Верховной Рады опубликовали законопроект, предлагающий тратить 3% целевую надбавку к тарифам на электроэнергию исключительно на нужды топливно-энергетического комплекса. В министерстве надеются, что это позволит найти средства для реализации ключевых проектов в атомной и гидроэнергетике…

http://www.kommersant.ua/doc/2071224

* * *

«Сегодня» в публикации «Декабрьская революция Януковича — кого он «уйдет» из власти» пишет: до очередной кадровой революции во власти осталось меньше месяца. Ротация должна состояться до начала работы нового парламента, то есть, не позднее середины декабря…

http://www.segodnya.ua/politics/power/398702.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Россия готова взять украинца в космос — деньги вперед» пишет: для полета украинского космонавта на российский сегмент Международной космической станции не хватает 12 миллионов долларов…

http://www.segodnya.ua/ukraine/ukrainskiy-kosmos.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Продажу валюты снова обложат налогом» пишет: в Украине снова собираются ввести налог на продажу валюты. В такой способ хотят снизить долларизацию экономики и повысить доверие населения к гривне. У экспертов действенность принимаемой меры вызывает сомнение…

http://economics.unian.net/rus/detail/147514

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Цена на газ зависит от «настроя» украинской власти» пишет: Украина, как и другие европейские страны, имеет очень большой шанс выиграть «газовый» суд, если «Газпром» оспорит нынешние действия Киева по сокращению закупок. Если бы «группы влияния» руководствовались исключительно интересами государства, то иск в суд был бы давно подан и все точки над «і» расставлены…

http://economics.unian.net/rus/detail/147464

* * *

Российские СМИ

«Известия» в публикации «Депутаты ограничат использование госслужащими iPad и других гаджетов» пишут: по их мнению, применение чиновниками устройств на основе iOS и Android угрожает национальной безопасности России…

http://izvestia.ru/news/539906

* * *

Также «Известия» в публикации «Госдума даст ответ на «список Магнитского» пишут: в российский список могут попасть причастные к военным операциям в Ираке, Афганистане и Ливии…

http://izvestia.ru/news/539914

(УНИАН)