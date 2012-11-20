Эксперт: саммит Украина-ЕС проведут во второй половине февраля

Научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко прогнозирует, что саммит Украина-ЕС будет проведен во второй половине февраля 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Сушко сказал на пресс-конференции на тему: «Ситуация в Украине глазами ЕС: перспективы отношений».

«Саммит, вероятно, будет проведен во второй половине февраля 2013 года», - сказал он.

По словам эксперта, в целом есть понимание того, что непроведение саммита является экстраординарным событием, которое не может оправдываться похолоданием в отношениях, которое существует на сегодняшний день.

А.Сушко напомнил, что Украина уже переживала похолодание в отношениях с ЕС, в частности, во времена президентства Леонида Кучмы, однако никогда это не приводило к отмене саммитов. «Потому эти не очень продуманные вещи с промедлением определения даты саммита не добавляют позитива в отношениях. Я считаю, что в ближайшие недели мы узнаем дату саммита, но другое дело - это наполнение саммита», - добавил А.Сушко.

Он отметил, что Соглашение об ассоциации на этом саммите подписано не будет. «В лучшем случае, оно будет подписано на саммите Восточного партнерства в ноябре следующего года. По моему мнению, это самая ранняя дата, когда может быть заключенное Соглашение об ассоциации и это - при самом позитивном сценарии», - сказал эксперт.

По убеждению А.Сушко, нынешний саммит будет «достаточно холодным», на нем не будет принято каких-либо прорывных решений. «Максимум, что возможно относительно визового диалога, это то, что Украина может опять заявить, что она выполнила законодательную часть», - добавил он.

Эксперт также не исключает, что будет сделано заявление относительно Соглашения об ассоциации. «Например, что стороны надеются в ближайшие месяцы устранить все препятствия. Это максимум, что мы можем ожидать», - сказал он.

При этом А.Сушко отметил, что саммиты Украина-ЕС является рутинной процедурой. «Они не являются каким-то праздником, признаком каких-то прорывов. Это вещь, которая проводится ежегодно, независимо от политической атмосферы», - добавил он.

По мнению эксперта, промедление с назначением даты саммита является попыткой устроить мягкий демарш нынешнему украинскому руководству, «показать, что не все хорошо, и многие надежды не оправдались».

А.Сушко считает, что на сегодняшний день нет политических препятствий для проведения саммита.

Как сообщал УНИАН, традиционно Украина и ЕС проводят саммит один раз в год. Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве. В этом году начало работы над подготовкой к саммиту с европейской стороны было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов.

18 ноября Посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявил, что дата саммита Украина-ЕС будет обнародована в ближайшее время.

«Саммит Украина-ЕС состоится при любых условиях. В ближайшие дни будут обнародованы даты его проведения», - отметил дипломат, комментируя появление ряда сообщений в польских СМИ относительно того, что Евросоюз не имеет мотивации проводить на этот раз саммит с Украиной.