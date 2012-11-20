Азаров и Медведев встретятся завтра в Москве – источник

Москва. Завтра в Москве пройдут переговоры премьер-министра Украины Николая Азарова и премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ходом подготовки визита.

«Завтра вечером в Москве пройдут переговоры глав правительства Украины и России. Переговоры запланированы на вечер, очевидно, они пройдут в контексте вчерашнего разговора Президента Украины Виктора Януковича и его российского коллеги Владимира Путина», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент окончательная программа находится в стадии согласования, но прибытие самолета Н.Азарова планируется в 17.00 мск. (15.00 по Киеву). На данный момент, по словам источника, точно известно, что в состав делегации войдет министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин обсудили по телефону сотрудничество в энергетической сфере.

"Главы государств обсудили достаточно широкий круг вопросов двусторонних отношений. Кроме того, состоялся обмен мнениями по взаимоотношениям в энергетической сфере", - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков,

Также 19 ноября в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере.