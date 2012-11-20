Рада приняла изменения в закон о защите персональных данных

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О защите персональных данных" с учетом всех предложений Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 252 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был принят 2 октября 2012 года. Однако 24 октября Президент Украины наложил вето на закон и вернул его в ВР со своими предложениями.

В предложениях Президента отмечается, что наделение уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных такими полномочиями, как осуществление технического регулирования в сфере защиты персональных данных, организации и проведения оценки соответствия, разработки в установленном порядке стандартов, технических регламентов, технических условий, осуществления оценки соответствия комплексных систем защиты информации, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем требованиям по защите персональных данных в принципе не отвечает правовой природе и цели введения и осуществления технического регулирования и стандартизации.

Так, согласно закону Украины "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия", технический регламент – это закон Украины или принятый Кабинетом министров Украины нормативно-правовой акт, в котором определены характеристики продукции или связанные с ней процессы или способы производства, а также требования к услугам, включая соответствующие положения, соблюдение которых обязательно (статья 1).

В предложениях отмечается, что защита персональных данных по своей природе не связана ни с защитой жизни и здоровья человека, животных, растений, национальной безопасности, охраной окружающей среды, природных ресурсов, ни с устранением препятствий в торговле. «При таких обстоятельствах введение технического регулирования и стандартизации в этой сфере не только не согласовывается с нормами названного закона, но и является невозможным», - отмечает Президент Украины.

В предложениях сказано, что, ввиду невозможности введения технического регулирования и стандартизации в сфере защиты персональных данных, возложение соответствующих полномочий на уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных не согласовывается также со статьями 9 и 11 Закона Украины "О подтверждении соответствия", которыми определено, что подтверждение соответствия и сертификация проводятся на основе технических регламентов. Таким образом, наделение уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных полномочиями по техническому регулированию и стандартизации в сфере защиты персональных данных и внедрение таким способом технического регулирования и стандартизации в этой сфере неприемлемо.

Президент отмечает, что законом, который поступил на подпись, часть вторая статьи 23 Закона Украины "О защите персональных данных" дополняется также пунктом 15, по которому уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных (который по статусу определен как центральный орган исполнительной власти) наделяется полномочиями разрабатывать порядок и требования по защите персональных данных в государственных информационных ресурсах в информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах. В.Янукович считает, что решение этих вопросов Законом Украины "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины" отнесено к полномочиям Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. «Так, согласно названному закону, на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины возложена разработка порядка и требований по защите государственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, криптографической и технической защиты информации, которая является собственностью государства, или информации с ограниченным доступом, требования относительно защиты которой установлены законом. Отмеченные полномочия отнесены к компетенции Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которая является центральным органом исполнительной власти и действует в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», - отмечает глава государства. Он подчеркивает, что «реализация предлагаемого положения закона, поступившего на подпись, приведет к дублированию полномочий органов исполнительной власти, не отвечает принципам образования, ликвидации и реорганизации центральных органов власти, определенным статьей 5 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Поэтому такое предложение не может быть поддержано». Он предложил эти нормы из закона изъять.

Депутаты учли все замечания главы государства.