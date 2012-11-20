Саммит Украина–ЕС отложен из-за ожидания формирования новых органов власти в Украине - МИД

В МИД Украины объясняют причины того, что саммит Украина–ЕС отложен, ожиданием формирования новых органов власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин сказал, что дата саммита Украина – ЕС будет определена позже.

«Саммит – это большое мероприятие, он нуждается в серьезной подготовке, поэтому мы с датой определимся позже, но у нас нет никаких сомнений в том, что саммит состоится», - сказал О.Волошин. Он отметил, что никто и никогда в Европейском Союзе не говорил, что не будет саммита, поскольку это механизм диалога, от которого никто не отказывается.

О.Волошин отметил, что на сегодняшний день проведение саммита нецелесообразно. Он напомнил, что европейская сторона хочет провести саммит после полноценного формирования законодательного органа власти.

«В информационном пространстве обсуждаются и возможные изменения правительства, все, что угодно, то есть в этих условиях проводить саммит нецелесообразно», - сказал О.Волошин.

По его словам, когда по наиболее оптимистичному сценарию будут решены все эти вопросы, в Европе уже будут рождественские праздники, и никакие мероприятия уже проводиться не будут. Затем, по словам О.Волошина, в Украине начнутся новогодние, рождественские праздники, и поэтому в это время проведение саммита невозможно.

Как сообщал УНИАН, традиционно Украина и ЕС проводят саммит один раз в год. Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве. В этом году начало работы над подготовкой к саммиту с европейской стороны было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов.

18 ноября Посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявил, что дата саммита Украина-ЕС будет обнародована в ближайшее время.

«Саммит Украина-ЕС состоится при любых условиях. В ближайшие дни будут обнародованы даты его проведения», - отметил дипломат, комментируя появление ряда сообщений в польских СМИ относительно того, что Евросоюз не имеет мотивации проводить на этот раз саммит с Украиной.

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