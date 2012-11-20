Анонс на 21 ноября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Бориса Колесникова, министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, зам.министра здравоохранения Александра Толстанова.

* Круглый стол на тему: «Новое состояние рынка земли: чего ждать после 1 января 2013 года». Организатор - журнал «Деньги». Участники: А.Краснолуцкий, директор Департамента землеустройства Госагентства земельных ресурсов Украины; В.Лапа, ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса; Е.Зубченко, старший юрист ЮФ «Лавринович и партнеры»; А.Кошиль, президент ассоциации «Земельный союз Украины»; Н.Миркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев; М.Данкевич, редактор вестника «Фермер України»; О.Терещенко, начальник отдела правового обеспечения деятельности Банка Кипра; А.Крамаренко, главный редактор журнала «Деньги».

* Круглый стол на тему: «Обеспечение выполнения Программы занятости населения г. Киева на 2012-2014 годы с учетом новаций Закона Украины «О занятости населения», в частности, в части организации общественных работ». Повестка дня: доклад директора Киевского городского центра занятости В.Сухомлина: «Ситуация на рынке труда, новации Закона «О занятости населения», данные об общественных работах в 2012г., и изменение их финансирования в 2013г.».; выступление начальника управления труда и занятости ГУ труда и социальной защиты населения Киева В.Соя «Программа занятости населения Киева на 2012-2014гг.»; выступление начальника управления финансов здравоохранения и социальной защиты Главного финансового управления Киева А.Мороза «Финансирование общественных работ согласно новому Закону «О занятости населения».

* Пресс-конференция на тему: «Насколько обеднеют украинцы при налогообложении валютных операций?». Участники: Елена Слезко, ведущий научный сотрудник отдела валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины; Юрий Гаврилечко, эксперт «Фонда общественной безопасности»; Эpик Найман, финансовый эксперт.

* Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса проведет встречу экспертов фондового рынка по вопросам налогообложения и представителей СМИ на тему: «Налоговый режим инвестиционных операций в Украине: что было и как будет». Состоится также пресс-конференция на тему угроз, которые несут в себе изменения налогообложения на рынке ценных бумаг. Участники: директор Украинского института развития фондового рынка, председатель Совета УАИБ Д.Леонов, ген.директор УАИБ А.Рыбальченко, ген.директор УКБС Г.Олифер, президент ПАРД О.Кий, президент ЛСОУ Н.Гудыма, председатель Комиссии УАИБ по вопросам налогообложения А.Федоренко, директор по мониторингу и анализу работы компаний УАИБ Н.Зеленецкая, руководитель подсекции секции УАИБ «Налогообложение, бухгалтерского учета, отчетности и аудита» Н.Торопина.

* Пресс-конференция на тему: «Вторая волна кризиса: ТОП-10 профессий, которым грозит сокращение». Участники: эксперт рынка труда, директор портала Superjob. Герман Овчаренко, почетный президент концерна «Укрросметалл», зам.председателя Совета Федерации работодателей Украины, которая объединяет свыше 8,5 тысяч предприятий, Алексей Мирошниченко. Будут обнародованы последние данные о ситуации на мировом и отечественном рынке труда, объявлен перечень отраслей украинской экономики и профессий, которые находятся в зоне риска крупнейших сокращений. Эксперты оценят готовность власти и бизнеса к решению проблемы роста безработицы, а также дадут советы, как спастись от увольнения наемным работникам, а работодателям - как эффективно избежать сокращения штата своего предприятия.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Решение судьи Окружного административного суда г.Киева дало старт для рейдерского захвата ЗАО «Житомирські ласощі». Участники: Андрей Семидидько, директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины; Светлана Алексеева, адвокат, представитель акционеров ЗАО «Житомирські ласощі»; Наталья Мельник, юрист, представитель кампании «Дельта Кэпитал С.А.». Юристы раскроют юридическую схему захвата предприятия, назовут фамилии судей и перечень судейских решений, которые привели к получению контроля над ЗАО «Житомирські ласощі» организованной группой лиц, а также расскажут о ситуации, сложившейся вокруг ЗАО «Житомирські ласощі», которая признана антрейдерской рабочей группой Житомирской ОГА имеющей «признаки рейдерского захвата». Будут анонсированы мероприятия, которые планируется предпринять, для восстановления прав собственности американских инвесторов на ЗАО «Житомирські ласощі» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится пресс-ланч с участием Дмитрия Радионова, директора ГП «Укрэкоресурсы». В рамках мероприятия будут презентованы: реализованные ГП «Укрэкоресурсы» с начала 2012 года проекты; партнерские программы по сбору ПЕТ и батареек, установка первых фандоматов в Украине; планы развития предприятия и отрасли на 2013 год.

* Пресс-конференция на тему: «Украина, РФ, газ, суд: перспективы договориться». Участники: независимый эксперт Владимир Сапрыкин; независимый эксперт Александр Нарбут.

* Круглый стол на тему: "Идеальный обмен валют: экспертный брейнсторминг". Вопросы: существующая система валютообменных операций на украинском рынке (розничный сегмент):.историческая обусловленность ее формирования и недостатки, вызванные сегодняшними реалиями экономики; попытки внесения изменений в существующую систему валютообменных операций: успешные шаги и неудачные решения; иностранный опыт: примеры удачных решений формирования системы валютообменных операций на зарубежных рынках и др.

* Пресс-конференция на тему: «Курс гривни и новации НБУ в условиях девальвационно-инфляционных ожиданий» Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков, народный депутат Украины, Комитет ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины.

* Состоится заседание Общественного совета при Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

* Круглый стол на тему: «Валютные ограничения и налоги: какими будут последствия для экономики, граждан и банков?». Мероприятие будет проведено по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Виталий Хомутынник, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Валерий Прохоренко, зам.председателя НБУ; Борис Тимонькин, председатель Совета НАБУ, председатель правления ПАО "Укрсоцбанк", Сергей Подрезов, председатель правления АО "Сбербанк"; Роман Шпек, старший советник ПАО" Альфа-банк "(Украина).

* Состоится совместное заседание Совета по космическим исследованиям НАНУ и Коллегии Государственного космического агентства Украины по случаю 15-летия полета в космос первого космонавта Украины Героя Украины Л.Каденюка. В заседании примут участие представители ГКА Украины и НАНУ - непосредственных организаторов полета украинского космонавта в составе международной космической миссии STS-87. В программе: выступления генерал-майора ВВС Украины Л.Каденюка, руководителя группы украинских ученых, зав.отделом Института ботаники им.М.Холодного Е.Кордюм, советника председателя Государственного космического агентства Украины Э.Кузнецова и др.. Состоится демонстрация короткометражного фильма о полете Л.Каденюка. Председательствующий - президент НАНУ Б.Патоню

* Состоится открытый семинар Эрика Наймана на тему: «Стоит ли ожидать изменений экономической политики в Украине в 2013 году». Темы: Ключевые макроэкономические характеристики Украине по итогам 2012 года. Необходимость и направления возможных изменений в финансовом блоке: Перейдет ли НБУ от политики фиксированного валютного курса к контролируемому плавания; Что будет с процентными ставками по депозитам и кредитам; Последствия для экономики.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров в Москве проведет рабочую встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В ходе встречи предполагается обсудить повестку дня заседания Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству. Также стороны обсудят широкий спектр актуальных проблем двухсторонних отношений, в частности, вопросы энергетического сотрудничества.

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