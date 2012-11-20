ТОП-10 (20 ноября)

Украина разместила 10-летние евробонды на 1,250 млрд долл. - источник

ВР отложила рассмотрение законопроекта о налоге на продажу валюты

Сегодня вступает в силу новый Уголовный процессуальный кодекс

Рада приняла закон о биоматематических паспортах с учетом предложений Януковича

Рада приняла изменения в закон о защите персональных данных

«Газпром» намерен защищать долгосрочные контракты

ВР продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2016 года

В перечень объектов под концессию внесены все 18 государственных портов

Минфин привлек в бюджет 74 млн долл. и 506,7 млн грн от продажи ОВГЗ 20 ноября

Рада разрешила индексировать ряд налогов и сборов с учетом инфляции

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Украина разместила 10-летние евробонды на 1,250 млрд долл. - источник

Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых, сообщили УНИАН источники на финансовом рынке.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

«Вчерашний день был очень удачным для размещения суверенных бондов Украины, они угадали с выходом: и выпуск можно считать успешным, и объем нормальный получили. Доходность облигаций составила 7,8%, и это в нынешней ситуации для десятилетних бумаг хорошо», - сказал УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Этот выпуск евробондов позволяет снижать доходность валютных ОВГЗ на аукционах. Министерство финансов показало, что может взять доллары на внешнем рынке, поэтому дорого брать их на внутреннем рынке не будет», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл.

В ходе доразмещения 19 сентября заявки на покупку евробондов Украины подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила тогда 7,46%.

После этого глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сказал, что благоприятная ситуация на внешних рынках капитала открывает Министерству финансов Украины возможность для новых заимствований в объеме 1-1,5 млрд долл.

Эксперты считают, что осуществленный 19 ноября выпуск евробондов позволяет правительству закрыть на ближайшее время первоочередные потребности в средствах.

В 2013 году, по прогнозу Мифина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в следующем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в текущем году.

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ВР отложила рассмотрение законопроекта о налоге на продажу валюты

Верховная Рада Украины отложила рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой» на неопределенное время.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение парламент не голосовал. Так предложил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Перед этим фракция КПУ и группа «Реформы ради будущего» заявили, что не будут голосовать за включение в повестку дня данного законопроекта.

Оппозиция также подвергла острой критике данный законопроект и подчеркнула недопустимость его принятия.

Когда народные депутаты начали настаивать, чтобы проголосовать за включение документа в повестку дня с тем, чтобы это решение не было принято, В.Литвин отметил, что этого не нужно делать, поскольку не исключена ситуация, что 4 декабря данный законопроект будет внесен в повестку дня и проголосован. Поэтому на данное время включение в повестку дня законопроекта перенесено на неопределенный срок, при этом не уточнено, на какой именно.

Как известно, данным законопроектом предусматривалось введение сбора в размере 15% суммы операции по продаже иностранной валюты.

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Сегодня вступает в силу новый Уголовный процессуальный кодекс

Сегодня вступает в силу новый Уголовный процессуальный кодекс.

Новым УПК, в частности отменяется дополнительное расследование уголовного дела. В Уголовном процессуальном кодексе расширен перечень оснований для задержания лица или взятия его под стражу, ограничиваются сроки пребывания под стражей в СИЗО: за незначительные и средней тяжести преступления – до 6 месяцев, за тяжкие и особо тяжкие – до года. Согласно положениям нового УПК, адвокаты получают значительно больше полномочий. В частности, заявлять ходатайство о вызове свидетелей или изъятии каких-то документов. При этом из нового кодекса исключена норма, которая позволяла привлекать к защите обвиняемых их близких родственников.

Новый УПК предусматривает создание Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал Уголовный процессуальный кодекс, а также Закон № 4652-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Уголовного процессуального кодекса Украины».

Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля.

Парламент рассматривал во втором чтении проект УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако, если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только утром 13 апреля около 4.10.

Всего в кодекс было внесено более 3700 поправок.

Оппозиция заявила, что УПК принят с нарушениями.

Общественность призывала Президента не подписывать УПК в связи с нарушением процедуры его принятия.

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Рада приняла закон о биоматематических паспортах с учетом предложений Януковича

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента закон о биоматематических паспортах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О Едином государственном демографическом реестре» проголосовали 243 народных депутата из 355, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил представитель главы государства в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, предыдущую редакцию закона Президент не мог подписать из-за ряда причин. В частности, предыдущей версией закона предусматривалась выдача значительного количества документов, которые должны были использоваться на территории Украины. В частности, документами, оформление которых предусматривается с применением средств Единого государственного демографического реестра, которые удостоверяют лицо и подтверждают его специальный статус, наряду с удостоверением водителя, удостоверением личности без гражданства для выезда за границу, видом на постоянное жительство, видом на временное жительство, карточкой мигранта, удостоверением беженца и проездным документом беженца являются также другие документы, удостоверяющие лицо и подтверждающие его специальный статус, определенные законами Украины, при этом их название Законом не определяется.

Кроме того, по словам Ю.Мирошниченко, также не согласовывается со ст. 35 Конституции Украины норма закона, которой только декларируется право лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель, который будет вмонтирован в соответствующие бланки документов.

Ю.Мирошниченко отметил, что Конституцией Украины каждому человеку гарантируется право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Кроме того, добавил он, не отвечает требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации норма закона о возможности продления срока действия удостоверения личности моряка и выдача удостоверения члена экипажа сроком до пяти лет.

Ю.Мирошниченко также отметил, что глава государства считает неприемлемым внесение изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым плату за предоставление административных услуг предлагается отнести к собственным поступлениям бюджетных учреждений, поскольку плата за предоставление таких услуг принадлежит к доходам общего фонда государственного бюджета.

Верховная Рада поддержала предложения Президента и исключила эти нормы из закона «О Едином государственном демографическом реестре».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о внедрении электронных биоматематических паспортов.

19 ноября Президент Украины Виктор Янукович вернул данный закон в парламент со своими предложениями.

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Рада приняла изменения в закон о защите персональных данных

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О защите персональных данных" с учетом всех предложений Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 252 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был принят 2 октября 2012 года. Однако 24 октября Президент Украины наложил вето на закон и вернул его в ВР со своими предложениями.

В предложениях Президента отмечается, что наделение уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных такими полномочиями, как осуществление технического регулирования в сфере защиты персональных данных, организации и проведения оценки соответствия, разработки в установленном порядке стандартов, технических регламентов, технических условий, осуществления оценки соответствия комплексных систем защиты информации, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем требованиям по защите персональных данных в принципе не отвечает правовой природе и цели введения и осуществления технического регулирования и стандартизации.

Так, согласно закону Украины "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия", технический регламент – это закон Украины или принятый Кабинетом министров Украины нормативно-правовой акт, в котором определены характеристики продукции или связанные с ней процессы или способы производства, а также требования к услугам, включая соответствующие положения, соблюдение которых обязательно (статья 1).

В предложениях отмечается, что защита персональных данных по своей природе не связана ни с защитой жизни и здоровья человека, животных, растений, национальной безопасности, охраной окружающей среды, природных ресурсов, ни с устранением препятствий в торговле. «При таких обстоятельствах введение технического регулирования и стандартизации в этой сфере не только не согласовывается с нормами названного закона, но и является невозможным», - отмечает Президент Украины.

В предложениях сказано, что, ввиду невозможности введения технического регулирования и стандартизации в сфере защиты персональных данных, возложение соответствующих полномочий на уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных не согласовывается также со статьями 9 и 11 Закона Украины "О подтверждении соответствия", которыми определено, что подтверждение соответствия и сертификация проводятся на основе технических регламентов. Таким образом, наделение уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных полномочиями по техническому регулированию и стандартизации в сфере защиты персональных данных и внедрение таким способом технического регулирования и стандартизации в этой сфере неприемлемо.

Президент отмечает, что законом, который поступил на подпись, часть вторая статьи 23 Закона Украины "О защите персональных данных" дополняется также пунктом 15, по которому уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных (который по статусу определен как центральный орган исполнительной власти) наделяется полномочиями разрабатывать порядок и требования по защите персональных данных в государственных информационных ресурсах в информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах. В.Янукович считает, что решение этих вопросов Законом Украины "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины" отнесено к полномочиям Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. «Так, согласно названному закону, на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины возложена разработка порядка и требований по защите государственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах, криптографической и технической защиты информации, которая является собственностью государства, или информации с ограниченным доступом, требования относительно защиты которой установлены законом. Отмеченные полномочия отнесены к компетенции Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которая является центральным органом исполнительной власти и действует в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», - отмечает глава государства. Он подчеркивает, что «реализация предлагаемого положения закона, поступившего на подпись, приведет к дублированию полномочий органов исполнительной власти, не отвечает принципам образования, ликвидации и реорганизации центральных органов власти, определенным статьей 5 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Поэтому такое предложение не может быть поддержано». Он предложил эти нормы из закона изъять.

Депутаты учли все замечания главы государства.

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«Газпром» намерен защищать долгосрочные контракты

Крупнейшая нефтегазовая компания мира – российский «Газпром» намерен защищать долгосрочные контракты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом 20 ноября в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сказал генеральный директор компании «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«Мы будем защищать систему долгосрочных контрактов со всей энергией. Все разговоры о стабильности и безопасности, о стабильности и разнообразии способов поставки газа потребителям имеет смысл только в одном случае - если налицо воля обеих сторон всячески укреплять сотрудничество, трезво оценивать не только свои интересы, но ставить себя на место партнеров. Как говорят в передаче «Танцы со звездами» - танцуют всегда вдвоем», - сказал А.Медведев.

Он сообщил, что у «Газпрома» по долгосрочным контрактам законтрактовано боле 4 трлн куб. м. газа.

А.Медведев подчеркнул, что одним из требований Еврокомиссии, которые предъявляются «Газпрому», является отказ от привязки долгосрочных контрактов к стоимости нефтепродуктов.

По его словам, сегодня говорить о спотовом рынке ценообразования бессмысленно.

А.Медведев считает, если «Газпром» в качестве эксперимента перешел бы на спотовую систему ценообразования, то согласно экспертным оценкам, это бы привело бы к его существенному его удорожанию.

Он отметил, что механизм долгосрочных контрактов придуман не «Газпромом», а голландцами более 40 лет назад и с тех пор им пользуется большинство экспортеров газа.

«Нефтепродуктовая привязка выгодна как продавцам, так и покупателям нашего весьма специфического товара», - сказал А.Медведев и добавил, что нефтепродуктовая привязка позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые цены, однако не исключает возможность адаптации контрактов к условиям рынка, что было сделано в ходе последних переговоров и ревизии цен.

Как сообщал УНИАН, по информации президента Российского газового общества Валерия Язева, крупнейшая нефтегазовая компания мира – российский «Газпром» c лета текущего года снизил цены на российский газ для стран Европы в среднем на 10%, а для Германии – на 19%.

Справка УНИАН. Последней среди крупных европейских энергетических корпораций переговоры о пересмотре цен завершила польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Подробная информация по уровням скидок, предоставленных PGNiG и сопоставимым компаниям, не разглашается, однако, по сообщениям в СМИ, они составляют от 10% до 15%.

Украина также добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит – наоборот, заниженной.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале – 425 долларов, в третьем – 426 долларов, в четвертом – 430 долларов.

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ВР продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2016 года

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Законом также предусмотрено внести изменения в раздел Х «Переходные положения», согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада не поддержала два законопроекта, которым предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

За законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовало лишь 111 народного депутата.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат Петр Симоненко (фракция КПУ), проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

В тот же день, 2 октября, Александр Ефремов отметил, что в соответствии с законодательством, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.

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В перечень объектов под концессию внесены все 18 государственных портов

Кабинет министров расширил перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, внеся все 18 морских торговых портов Украины.

Соответствующее постановление №1055 Кабмин принял 15 октября.

Согласно постановлению, в перечень передаваемых в концессию объектов внесено имущество и целостные имущественные комплексы госпредприятий «Одесский морской торговый порт», «Николаевский морской торговый порт», Ильичевский морской торговый порт, Морской торговый порт «Южный», Мариупольский морской торговый порт, Севастопольский морской торговый порт, Херсонский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Бердянский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт, Евпаторийский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт, специализированный морской порт «Октябрьск», Ренийский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт «Усть-Дунайск».

По информации Министерства инфраструктуры, в каждом порту могут быть реализованы по несколько концессионных проектов.

При этом, согласно недавно принятому Закону «О морских портах Украины», портовая акватория, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, другие стратегические объекты портовой инфраструктуры не подлежат передаче в концессию.

Решение о предоставлении концессии принимается Министерством инфраструктуры Украины исключительно по результатам проведения концессионного конкурса.

В условия конкурсов должны входить обязательства со стороны концессионера, в частности, относительно выполнения обязательств указанных в постановлении государственных предприятий (в том числе по полученным кредитам), которые непосредственно связаны с активами, передаваемыми в концессию, и порядок передачи концессионеру таких обязательств.

По данным Мининфраструктуры, износ инфраструктуры украинских морских портов составляет 60-90%, а портовая отрасль Украины требует привлечения около 25 млрд грн инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры предлагает создать Реестр морских портов Украины и подготовило проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка ведения Реестра морских портов Украины».

Реестр будет вести учет всех украинских морских портов, сбор и хранение данных, необходимых для обеспечения безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, а также для осуществления государственного надзора (контроля).

Администратором Реестра определено госпредприятие «Администрация морских портов Украины», держателем Реестра — Мининфраструктуры.

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Минфин привлек в бюджет 74 млн долл. и 506,7 млн грн от продажи ОВГЗ 20 ноября

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 74,099 млн долл. и 506,685 млн грн на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 20 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Средства в гривнях были привлечены от продажи стандартных 5-летних ОВГЗ под 14,3% годовых.

Сумма в долларах США была привлечена от продажи 2-летних бумаг, номинированных в долларах США. На покупку этих бумаг было подано 15 заявок, из которых 9 были удовлетворены. Максимально предложенная доходность составила 9,3%, минимально — 8%. В итоге установленная доходность этих правительственных бумаг составила 8,5% годовых, средневзвешенная — 8,32%.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

На предыдущем внеплановом аукционе по продаже внутреннего долга Минфин привлек в госбюджет 532,784 млн грн. От продажи 5-летних бумаг удалось привлечь 151,718 млн грн, 7-летних – 301,026 млн грн (ставка по этим ОВГЗ составила 14,3%) и индексных – 80,04 млн грн под 9,3%.

Справка УНИАН. По состоянию на 20 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 191,72 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 101,241 млрд грн, в собственности банков - 74,636 млрд грн, нерезидентов - 6,075 млрд грн.

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Рада разрешила индексировать ряд налогов и сборов с учетом инфляции

Верховная Рада Украины приняла ряд изменений в Налоговый кодекс Украины в части индексации налогов и сборов с учетом прогнозного уровня инфляции. За закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно ставок некоторых налогов и сборов» (№10687) проголосовали 234 народных депутата при необходимых 226.

Согласно законопроекту, индексация налогов и сборов на уровне 7,9% коснется акцизных налогов (включая акциз на спирт, ликеро-водочные изделия, табак и нефтепродукты), сбора за первичную регистрацию транспортного средства, ставки экологического налога, ставки налога на земельные участки, не имеющие денежной оценки, ставки сбора за пользование радиочастотным ресурсом.

Уровень индексации в размере 9,4% коснется платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ставки сбора за специальное использование водой и лесными ресурсами.

В документе также оговариваются вопросы ослабления налогового давления на субъекты малого предпринимательства. С этой целью ставка единого налога уменьшается до 5% с 7% для плательщиков 5-ой группы, и до 7% с 10% для плательщиков шестой группы налогоплательщиков, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Физическим лицам, плательщикам второй группы (по упрощенной схеме), разрешено предоставлять годовые отчеты, вместо ежеквартальных.

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