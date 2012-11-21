ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Послевыборный пасьянс: Азаров - в Раду, Тимошенко - на свободу» пишет: от Виктора Януковича ждут самых неожиданных кадровых решений при формировании нового правительства...

http://delo.ua/ukraine/poslevybornyj-pasjans-azarov-v-radu-timoshenko-na-svobodu-190428/

* * *

«Дело» в публикации «Украинцы будут платить пошлину за регистрацию недвижимости» пишет: Верховная Рада ввела государственную пошлину за регистрацию права собственности на недвижимость. Закон вступает в силу с 1 января 2013 года…

http://delo.ua/business/ukraincy-budut-platit-poshlinu-za-registraciju-nedvizhimosti-190420/

* * *

Также «Дело» в публикации «Мораторий на продажу земли продлили до 2016 года» пишет: Верховная Рада в очередной раз продлила мораторий на продажу сельхоз землей до 1 января 2016 года…

http://delo.ua/ukraine/moratorij-na-prodazhu-zemli-prodlili-do-2016-goda-190396/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Импорт обложат десятиной», в котором пишет: власть основательно взялась за решение проблемы дефицита иностранной валюты. Чтобы избежать девальвации гривны, в Министерстве экономического развития и торговли предлагают снизить спрос на валюту с помощью ограничения импорта товаров. Чтобы не допустить снижения резервов НБУ, планируется установить дополнительный импортный сбор в размере 10% на все ввозимые в страну товары. Эксперты считают, что Кабмин может воспользоваться таким правом сразу же после принятия закона, но дополнительное фискальное давление на импорт способно привести к конфликту с ВТО…

http://www.kommersant.ua/doc/2071981

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Жигули» держат марку», в котором пишет: владелец украинской пивоваренной компании «Перша приватна броварня» Oasis подал в российский суд на одного из лидеров рынка - компанию «САН ИнБев» - за нарушение прав на торговую марку. В ближайшее время компания планирует отстаивать свои интересы и в украинских судах…

http://www.kommersant.ua/doc/2071886

* * *

«Сегодня» в публикации «Украинские банки отказываются покупать доллары» пишет: «долларовая лихорадка» в Украине пошла на спад, но обменять валюту по-прежнему не так-то просто. Если раньше люди выстаивали очереди за долларами, а НБУ грозился санкциями банкам, которые «зажали» валюту, то теперь финучреждения не хотят расставаться с гривней…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukrainskie-banki-otkazyvayutsya-pokupat-dollary.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Новый год в Украине. Мечты и реальность» подает результаты собственного исследования данной темы…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Novyy-god-v-Ukraine-Mechty-realnost-i-dopolnitelnye-poezda.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Введение налога на продажу валюты отложили... ненадолго» пишет: в Украине снова собираются ввести налог на продажу валюты. В такой способ хотят снизить долларизацию экономики и повысить доверие населения к гривне. У экспертов действенность принимаемой меры вызывает сомнение…

http://economics.unian.net/rus/detail/147514

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Глава банка «Надра»: Без административных методов в Украине ничего работать не будет» пишет: Банк «Надра» уже решил все проблемы со своими вкладчиками и планирует возродить активное розничное кредитование. Кроме того, он вовремя оплачивает рефинансирование, предоставленное в кризис, и намерен привлечь от акционера дополнительные средства в капитал. Об этом и в целом о ситуации на валютном рынке Украины в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал председатель правления банка «Надра» Дмитрий Зинков…

http://economics.unian.net/rus/detail/147571

* * *

Российские СМИ

«Известия» в публикации «Кремль зачистит госаппарат от коррупционеров задним числом» пишут: российских госслужащих ждет неприятный сюрприз - поправка о декларации расходов из президентского антикоррупционного пакета получит обратную силу. Чиновники обязаны будут отчитаться за сделки с имуществом, которые осуществлялись ими в течение всего 2012 года…

http://izvestia.ru/news/539968

* * *

Также «Известия» в публикации «Братья Кличко создали экономическую империю за пределами Украины» пишут: Виталий, старший из братьев Кличко, успешно реализовал сложный и затратный проект – провел в Верховную Раду свою партию УДАР. Ее представители получили 40 депутатских мандатов. Критики Кличко, однако, обращают внимание на то, что бизнес-интересы Виталия сосредоточены вне Украины, а сам он даже не платит на родине налоги…

http://izvestia.ru/news/540011

(УНИАН)