Сегодня Азаров в Москве встретится с Медведевым

Премьер-министр Украины Николай Азаров в среду в Москве проведет рабочую встречу с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Н.Азарова Виталий Лукьяненко.

Он отметил, что во время встречи планируется обсудить повестку дня заседания Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.

«Также стороны обсудят широкий спектр актуальных проблем двусторонних отношений, в частности, вопрос энергетического сотрудничества», - сказал В.Лукьяненко.

Как сообщал ранее УНИАН, заседание Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии пройдет в декабре 2012 года.

9 ноября премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества и торговли.

Ранее планировалось провести очередное заседание Межправкомитета по экономическому сотрудничеству в октябре-ноябре 2013 г.

Последнее заседание этого комитета проходило в июне 2012 г. в Киеве.