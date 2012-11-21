Хорошковский: вступление Украины в Таможенный союз находится вне закона

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский подчеркивает, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана находится вне закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного Партнерства.

«Что касается вступления (в Таможенный союз – УНИАН) - это вне закона», - сказал В.Хорошковский.

Он напомнил, что в национальном законодательстве четко определена европейская перспектива Украины.

По словам первого вице-премьера, «все, кто не выполняет законодательство о европейской интеграции, разумеется, находятся, – вне закона».

В то же время В.Хорошковский заметил, что Украина не может отказываться от взаимовыгодных экономических связей со своими восточными партнерами.

«Экономику никто не отменял, и есть хочется ежедневно. А это значит, с экономической точки зрения мы не можем на сегодняшний день закрыть ту историю, тот опыт и те наработки, которые у нас есть в экономической сфере с нашими восточными партнерами, и сказать: «Простите, мы к вам поворачиваемся спиной и работаем лишь в одном направлении», - отметил В.Хорошковский.

Он подчеркнул, что это недальновидная политика, поскольку сотрудничать необходимо со всеми странами, и особенно актуальным этот вопрос становится во время мирового экономического кризиса.

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