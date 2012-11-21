Хорошковский: вопрос вступления Украины в Таможенный союз - вне закона

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский подчеркивает, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана находится вне закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного Партнерства.

«Что касается вступления (в Таможенный союз – УНИАН) - это вне закона», - сказал В.Хорошковский.

Он напомнил, что в национальном законодательстве четко определена европейская перспектива Украины.

По словам первого вице-премьера, «все, кто не выполняет законодательство о европейской интеграции, разумеется, находятся, – вне закона».

Первый вице-премьер-министр прогнозирует, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом во втором полугодии 2013 года.

В.Хорошковский отметил, что сейчас завершается техническая подготовка соглашения, в том числе обеспечивается его перевод. Кроме технических моментов, добавил В.Хорошковский, существуют и политические моменты, о которых украинская сторона знает и над которыми она работает.

«Слава Богу, мы услышали позитивные сигналы (относительно подписания соглашения – УНИАН), например, после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителем польского правительства Дональдом Туском, относительно того, что у нас есть серьезные шансы подписать Соглашение об ассоциации в будущем году», - сказал В.Хорошковский.

Он обратил внимание на то, что дата окончательно еще не определена. «Скорее всего, это будет вторая половина 2013 года, но шанс у нас есть», - сказал первый вице-премьер.

В.Хорошковский заметил, что украинская сторона хорошо понимает преграды, которые существуют относительно подписания этого соглашения, но он выразил убеждение, что подписание этого соглашения, особенно в части введения зоны свободной торговли, выгодно обеим сторонам.

Также В.Хорошковский подчеркнул, что вопрос евроинтеграции остается главным приоритетом правительства, и на это направлены все реформы, которые проводятся Кабинетом министров.

По его словам, сегодня Украина находится на финишной прямой выполнения интеграционного плана действий.

В то же время В.Хорошковский заметил, что Украина не может отказываться от взаимовыгодных экономических связей со своими восточными партнерами.

«Экономику никто не отменял, и есть хочется ежедневно. А это значит, с экономической точки зрения мы не можем на сегодняшний день закрыть ту историю, тот опыт и те наработки, которые у нас есть в экономической сфере с нашими восточными партнерами, и сказать: «Простите, мы к вам поворачиваемся спиной и работаем лишь в одном направлении», - отметил В.Хорошковский.

Он подчеркнул, что это недальновидная политика, поскольку сотрудничать необходимо со всеми странами, и особенно актуальным этот вопрос становится во время мирового экономического кризиса.

***В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

14 ноября т.г. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко заявил, что Россия, отказывая Украине в сотрудничестве с Таможенным союзом по формуле «3+1», фактически использует его с другими странами. По его словам, есть много других примеров, которые не способствуют пониманию между Украиной и Таможенным союзом. Он напомнил, что каждый месяц приходят сообщения о вводе новых ограничений для украинских товаров или открываются расследования в отношении какой-то продукции.

14 ноября глава польского правительства Дональд Туск после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель выразил надежду, что Украина и ЕС смогут подписать парафированное весной Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года. В свою очередь, А.Меркель заявила, что власть Украины должна создать условия, которые позволят подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. «Условий, что Соглашение об ассоциации может быть подписано, в настоящее время нет, но мы находимся в процессе. Когда дело доходит до нашей точки зрения, мы готовы его подписать, если будут созданы такие условия», - сказала А.Меркель.

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