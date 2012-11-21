Министр регионально развития и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк подтвердил, что написал заявление об отставке с занимаемой должности в связи с избранием народным депутатом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня перед заседанием Кабинета министров.

"Заявление Президенту я написал", - заявил А.Близнюк.

Он отметил, что решение должно быть за главой государства.

"Я себя вижу в работе, и в парламенте работа, и в правительстве работа, я готов ее делать", - добавил А.Близнюк.

В свою очередь министр юстиции Александр Лавринович, отвечая на вопрос, писал ли он заявление об отставке, сказал: "Согласно Конституции, невозможно совмещать депутатский мандат с другой работой. Есть право Президента назначать членов Кабинета министров по представлению премьера и увольнять без никаких заявлений и представлений".

Как сообщалось, по данным ZN.UA, премьер-министр Украины Николай Азаров подал Президенту Украины Виктору Януковичу представление об увольнении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

Упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Еще 2 министра, которые прошли в парламент по мажоритарке, Виктор Балога и Петр Порошенко уже заявили, что пойдут работать в парламент. В.Балога вчера официально попрощался с коллективом ведомства. "В связи с избранием меня народным депутатом Украины завершается мое пребывание на должности министра чрезвычайных ситуаций Украины", - написал Балога на официальном сайте МЧС.

По данным газеты, В.Янукович намерен провести встречи с министрами, которые были избраны депутатами, чтобы определить дальнейшее место их работы – в исполнительной власти или в законодательной.

Согласно ст.78 Конституции, народные депутаты не могут иметь другого представительского мандата или быть на государственной службе.

Для того, чтобы принять присягу народного депутата, министры должны оставить свои должности в Кабинете министров, предоставив в ЦИК до 3 декабря соответствующие документы.