В ЕС говорят, что Соглашение об ассоциации с Украиной подпишут через несколько месяцев

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински заявляет, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписано через несколько месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду в Киеве на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

«Я могу подтвердить, что через несколько месяцев мы должны подписать это соглашение, и потом будем работать над введением его положений», - сказал Я.Томбински.

Он выразил убеждение, что Соглашение об ассоциации и законодательные обязательства обеих сторон должны быть введены.

«Соглашение об ассоциации не должно быть заморожено или в какой-то момент отозвано. Если мы взяли обязательство, мы должны работать очень серьезно», - сказал представитель ЕС.

Я.Томбински сообщил, что существует программа действий по подписанию Соглашения об ассоциации на протяжении 2013 года. Он напомнил, что подписание соглашения откладывалось, в частности, из-за вопроса селективной юстиции и правосудия, что не способствовало реформе судебной системы, а также из-за сомнений относительно избирательного процесса в Украине. Я.Томбински отметил, что парламент в контексте Соглашения об ассоциации играет самую важную роль, поскольку он должен проводить огромную работу в рамках этого соглашения.

По словам Я.Томбински, Европарламент и парламенты стран ЕС хотят иметь надежного партнера с полным мандатом доверия граждан. По его убеждению, на сегодняшний день необходимо провести работу, чтобы дать сигнал, который убедит всех европейских партнеров, что в Украине они имеют «очень проевропейского партнера».

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры относительно Соглашения об ассоциации в 2007 году и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта этого года соглашение было парафировало сторонами.

14 ноября глава польского правительства Дональд Туск после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель выразил надежду, что Украина и ЕС смогут подписать парафированное весной Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

В свою очередь, А.Меркель заявила, что власть Украины должна создать условия, которые позволят подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Условий, что Соглашение об ассоциации может быть подписано, в настоящее время нет, но мы находимся в процессе. Когда дело доходит до нашей точки зрения, мы готовы его подписать, если будут созданы такие условия», - сказала А.Меркель.