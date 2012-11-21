Хорошковский: Соглашение с ЕС подпишут, скорее всего, во втором полугодии 2013 года

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский прогнозирует, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом во втором полугодии 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

В.Хорошковский отметил, что сейчас завершается техническая подготовка соглашения, в том числе обеспечивается его перевод.

Кроме технических моментов, добавил В.Хорошковский, существуют и политические моменты, о которых украинская сторона знает и над которыми она работает.

«Слава Богу, мы услышали позитивные сигналы (относительно подписания соглашения – УНИАН), например, после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителем польского правительства Дональдом Туском, относительно того, что у нас есть серьезные шансы подписать Соглашение об ассоциации в будущем году», - сказал В.Хорошковский.

Он обратил внимание на то, что дата окончательно еще не определена. «Скорее всего, это будет вторая половина 2013 года, но шанс у нас есть», - сказал первый вице-премьер.

В.Хорошковский заметил, что украинская сторона хорошо понимает преграды, которые существуют относительно подписания этого соглашения, но он выразил убеждение, что подписание этого соглашения, особенно в части введения зоны свободной торговли, выгодно обеим сторонам.

Также В.Хорошковский подчеркнул, что вопрос евроинтеграции остается главным приоритетом правительства, и на это направлены все реформы, которые проводятся Кабинетом министров.

По его словам, сегодня Украина находится на финишной прямой выполнения интеграционного плана действий.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября глава польского правительства Дональд Туск после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель выразил надежду, что Украина и ЕС смогут подписать парафированное весной Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

В свою очередь, А.Меркель заявила, что власть Украины должна создать условия, которые позволят подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Условий, что Соглашение об ассоциации может быть подписано, в настоящее время нет, но мы находимся в процессе. Когда дело доходит до нашей точки зрения, мы готовы его подписать, если будут созданы такие условия», - сказала А.Меркель.

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