Табачник написал заявление об отставке и ждет решения Януковича

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Безусловно (написал – УНИАН)», - сказал Д.Табачник, отвечая на вопрос, написал ли он заявление об увольнении с должности.

Кроме того, на вопрос журналистов, будет он работать в парламенте или в правительстве, и подал ли он документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию его народным депутатом, Д.Табачник сказал: «В соответствии с действующим законодательством, в определенные законом сроки. Пока что буду ожидать решения Президента».

Как сообщалось, по данным ZN.UA, премьер-министр Украины Николай Азаров подал Президенту Украины Виктору Януковичу представление об увольнении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

Упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

По данным газеты, В.Янукович намерен провести встречи с министрами, которые были избраны депутатами, чтобы определить дальнейшее место их работы – в исполнительной власти или в законодательной.

Для того, чтобы принять присягу народного депутата, министры должны оставить свои должности в Кабинете министров, предоставив в ЦИК до 3 декабря соответствующие документы.

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