Хорошковский говорит, что саммит Украина-ЕС состоится в феврале

Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский прогнозирует, что саммит Украина-ЕС состоится в феврале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду журналистам в Киеве.

«Саммит обязательно будет, мы говорим не о факте проведения, а лишь о дате», - подчеркнул В.Хорошковский.

Он считает, что дата саммита была перенесена по техническим причинам. То есть, отметил он, выборы в Украине затянулись, в частности затянулся процесс подсчета голосов, а рождественские праздники в Европе начинаются раньше, чем в Украине, это и привело к возможному перенесению даты саммита, который должен был состояться в конце этого года.

Как сообщал УНИАН, традиционно Украина и ЕС проводят саммит один раз в год. Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве. В этом году начало работы над подготовкой к саммиту с европейской стороны было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов.

18 ноября посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявил, что дата саммита Украина-ЕС будет обнародована в ближайшее время.

В МИД объяснили причины перенесения саммита Украина–ЕС ожиданием формирования новых органов власти в Украине.

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