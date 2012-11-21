Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с рабочим визитом в Москву.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, в Москве Н.Азаров встретится с главой российского правительства Дмитрием Медведевым в формате "с глазу на глаз".

Премьер-министр Украины также примет участие в рабочем обеде с Д.Медведевым, где с украинской стороны будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, заместитель министра экономического развития и торговли Александр Пинский и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин.

Российскую сторону будут представлять Д.Медведев, заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач, заместитель министра энергетики РФ Павел Федоров и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

Сегодня вечером Н.Азаров вернется в Киев.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября пресс-секретарь Н.Азарова Виталий Лукьяненко сообщил, что во время встречи Н.Азарова из Д.Медведевым предполагается обсудить повестку дня заседания Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.

«Также стороны обсудят широкий спектр актуальных проблем двусторонних отношений, в частности, вопросы энергетического сотрудничества», - сказал В.Лукьяненко.