Киев и Луганская область обменялись прокурорами

Николай Бескишкий

На должность прокурора города Киева назначен Николай Бескишкий.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

В сообщении отмечается, что Пшонка представил коллективу прокуратуры столицы нового руководителя. М.Бескишкий с декабря 2010 года и до последнего времени работал прокурором Луганской области. В сообщении отмечается, что приветствуя М. Бескишкого с назначением, В.Пшонка отметил, что рассчитывает "на его инициативность и добросовестность".

Другим приказом Генерального прокурора Украины прокурором Луганской области назначен Анатолий Мельник, который с февраля 2011 года работал на должности прокурора города Киева.

Справка УНИАН:Бескишкий Николай Григорьевич (Государственный советник юстиции 3-го класса) начал работу в органах прокуратуры в 1989 году с должности стажера, работал на руководящих должностях - прокурора города, заместителя прокурора области.

М.Бескишкий родился 11 января 1964 года в с. Терны Краснолиманского района Донецкой области.

В 1989 году окончил Харьковский юридический институт.

С августа 1989 года работал стажером, а затем старшим следователем прокуратуры г. Константиновка Донецкой области.

С февраля 1991 года - старший следователь прокуратуры г. Краматорска Донецкой области.

С марта 1994 года - следователь по особо важным делам прокуратуры г. Краматорска Донецкой области.

С июня 1997 - следователь по особо важным делам прокуратуры следственного управления Донецкой области.

В декабре 1997 года - заместитель прокурора г. Краматорска Донецкой области.

С марта 1999 года - первый заместитель прокурора г. Краматорска Донецкой области.

В мае 1999 года - прокурор г. Дружковки Донецкой области.

С апреля 2002 года - старший прокурор отдела прокуратуры Донецкой области.

С сентября 2002 года - заместитель начальника следственного управления прокуратуры Донецкой области.

С марта 2004 года - Краматорский природоохранный межрайонный прокурор Донецкой области.

С декабря 2005 года - прокурор Центрально-Городского района Горловки Донецкой области.

С января 2009 года - заместитель прокурора Донецкой области.

С декабря 2010 года - прокурор Луганской области.