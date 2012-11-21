Киев и Луганская область обменялись прокурорами
|Николай Бескишкий
На должность прокурора города Киева назначен Николай Бескишкий.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.
В сообщении отмечается, что Пшонка представил коллективу прокуратуры столицы нового руководителя. М.Бескишкий с декабря 2010 года и до последнего времени работал прокурором Луганской области. В сообщении отмечается, что приветствуя М. Бескишкого с назначением, В.Пшонка отметил, что рассчитывает "на его инициативность и добросовестность".
Другим приказом Генерального прокурора Украины прокурором Луганской области назначен Анатолий Мельник, который с февраля 2011 года работал на должности прокурора города Киева.
Справка УНИАН:Бескишкий Николай Григорьевич (Государственный советник юстиции 3-го класса) начал работу в органах прокуратуры в 1989 году с должности стажера, работал на руководящих должностях - прокурора города, заместителя прокурора области.
М.Бескишкий родился 11 января 1964 года в с. Терны Краснолиманского района Донецкой области.
В 1989 году окончил Харьковский юридический институт.
С августа 1989 года работал стажером, а затем старшим следователем прокуратуры г. Константиновка Донецкой области.
С февраля 1991 года - старший следователь прокуратуры г. Краматорска Донецкой области.
С марта 1994 года - следователь по особо важным делам прокуратуры г. Краматорска Донецкой области.
С июня 1997 - следователь по особо важным делам прокуратуры следственного управления Донецкой области.
В декабре 1997 года - заместитель прокурора г. Краматорска Донецкой области.
С марта 1999 года - первый заместитель прокурора г. Краматорска Донецкой области.
В мае 1999 года - прокурор г. Дружковки Донецкой области.
С апреля 2002 года - старший прокурор отдела прокуратуры Донецкой области.
С сентября 2002 года - заместитель начальника следственного управления прокуратуры Донецкой области.
С марта 2004 года - Краматорский природоохранный межрайонный прокурор Донецкой области.
С декабря 2005 года - прокурор Центрально-Городского района Горловки Донецкой области.
С января 2009 года - заместитель прокурора Донецкой области.
С декабря 2010 года - прокурор Луганской области.