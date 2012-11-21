Анонс на 22 ноября

* Круглый стол на тему: «Станет ли 2013 год шансом для украинской экономики?». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Стабильность национальной валюты и стабильность отечественной экономики – знак равенства? Сколько будет стоить доллар? Чего стоит ожидать украинцам от 2013-го года? Кто даст Украине взаймы? Достаточно ли у Нацбанка резервов для преодоления возможного экономического кризиса? В каком экономическом состоянии Украина встретит 2013 год? Последствия продления моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Смогут ли аграрии создать «подушку безопасности» для украинской экономики? Участники: Андрей Павловский, народный депутат Украины (ВО Батьківщина); Оксана Продан, глава ВО малого и среднего бизнеса «Фортеця», кандидат в народные депутаты (УДАР); Сергей Яременко, экс-замглавы НБУ; Игорь Уманский, бывший и.о.министра финансов Украины; Григорий Смитюх, народный депутат Украины (ПР); Алексей Тимофеев, ген.директор компании «Смарт Энерджи».

* Круглый стол на тему: "Рынок недвижимости после выборов и Евро-2012". Организаторы: портал 3Doma.ua и поисковик Лун.ua. Участники: Татьяна Семенкова, директор строительной компании "Энергополь-Украина", ЖК "Министерский"; Дмитрий Войцех, директор строительной компании "Акрополь Груп"; Александр Павлов, коммерческий директор строительной компании "Атлант"; Ангелина Деревлева, зам.директора по маркетингу ЖК "RiverStone"; Леонид Рисухин, председатель правления Госфонда содействия молодежного жилищного строительства; Андрей Гусельников, аналитик Лиги экспертов Украины; Андрей Мима, коммерческий директор ЛУН.ua и др.

* Состоится пресс-конференция председателя Комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций Национального банка Украины Юрия Горшкова относительно урегулирования проведения валютных операций. Национальным банком Украины с целью урегулирования проведения валютных операций, устранения условий для спекуляций иностранной валютой, предотвращения ажиотажного спроса на иностранную валюту и осуществления информационно-разъяснительной работы среди населения создан Комитет по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций.

* Круглый стол на тему: “Экономика Украины в условиях внешних шоков: новые подходы к выработке экономической политики”. Организатор - Международный Фонд Блейзера. Вопросы: Будущее экономического развития Украины: источники роста; Действенность и эффективность инструментов макроэкономической политики для поддержания экономичного роста; Курсовая политика: выбор оптимального режима курсообразования и др.. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ); Ярослав Жалило, директор экономических программ Национального института стратегических исследований.

* Интернет-конференция Александра Сугоняко, президента Ассоциации украинских банков, вице-президента Центрально-Евразийской банковской федерации, члена Координационного Совета банковских ассоциаций стран-членов ГУАМ.

* Возле Администрации Президента Конгресс Украинских Националистов вместе с Украинской Народной Партией, УНА-УНСО, Союзом офицеров Украины потребуют официального возобновления Дня Свободы. Во время акции национально-патриотические партии по-своему «поприветствуют» Президента с отмененным праздником.

* Официальное празднование 8-й годовщины Оранжевой Революции, 2-й годовщины Налогового Майдана и первой годовщины Дня Свободы. Инициатор - Коалиция Участников Помаранчевой Революции.

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