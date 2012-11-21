Азаров и Медведев обсудили газовый вопрос и утилизационный сбор на автомобили

Москва. Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев обсудили «газовый вопрос» и введение утилизационного сбора на автомобили.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил сотрудник пресс-службы правительства РФ по итогам переговоров в узком составе.

Как отметил сотрудник пресс-службы, данные вопросы сейчас продолжают обсуждать на переговорах в расширенном составе.

С украинской стороны, кроме премьера, в переговорах принимает участие министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, посол Украины в РФ Владимир Ельченко и другие.

С российской стороны, кроме Д.Медведева, министр промышленности и торговли РФ Денис Мансуров, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и другие.

По итогам переговоров подход к прессе не предусмотрен.

Как сообщал УНИАН, планируется, что сегодня Н.Азаров вернется в Киев.

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