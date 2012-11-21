ТОП-10 (21 ноября)

Fitch присвоило еврооблигациям Украины рейтинг «B»

Всемирный банк может ухудшить свой прогноз по Украине

Хорошковский говорит, что саммит Украина-ЕС состоится в феврале

Порошенко: средства от выпуска евробондов пойдут на покрытие дефицита бюджета

Хорошковский: вступление Украины в Таможенный союз находится вне закона

Медведев предложил Азарову обсудить вопрос членства Украины в Таможенном союзе

Азаров оправдался: Хорошковский высказал личное мнение

МВФ советует пустить гривню в свободное плавание после переходного периода

НБУ поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с валютой

НБУ изучает опыт России в привязке курсовой политики к бивалютной корзине

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Fitch присвоило еврооблигациям Украины рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл. с погашением 28 ноября 2022 г. рейтинг «B».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, еврооблигации имеют купонную ставку 7,8%. Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной валюте. Прогноз по долгосрочному РДЭ – «Стабильный».

В Fitch напомнили, что агентство подтвердило рейтинги Украины 10 июля 2012 г.

По мнению аналитиков «ИНГ Банк Украина», размещение правительством Украины дополнительного выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долл. может оказать положительное влияние на состояние платежного баланса страны.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галина Пахачук 10 октября т.г. заявила, что Минфин до конца текущего года не планирует выход на внешние рынки заимствований и будет отдавать предпочтение выпуску облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в национальной валюте, за исключением выпуска долларовых казначейских облигаций для населения.

Ранее, в сентябре 2012 года, правительство провело допразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл.

В ходе допразмещения 19 сентября заявки на покупку евробондов Украины подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила тогда 7,46%.

После этого глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сказал, что благоприятная ситуация на внешних рынках капитала открывает Министерству финансов Украины возможность для новых заимствований в объеме 1-1,5 млрд долл.

Эксперты считают, что осуществленный 19 ноября выпуск евробондов позволяет правительству закрыть на ближайшее время первоочередные потребности в средствах.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в следующем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в текущем году.

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Всемирный банк может ухудшить свой прогноз по Украине

Всемирный банк может ухудшить свой макроэкономический прогноз по Украине по результатам 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе третьего украинского инвестиционного форума старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский.

«Окончательные показатели по завершению этого года будут несколько хуже, чем прогнозировалось несколько месяцев тому», - отметил он.

В то же время, по его словам, в ноябре-декабре текущего года ситуация в украинской экономике немного улучшится, хотя, по его словам, речь идет о краткосрочных колебаниях. По словам Р.Пионтковского, негативное влияние на украинскую экономику и в дальнейшем будет оказывать негативная мировая конъюнктура, в частности, снижение цен на сталь, высокие цены на импортируемый российский газ, дефицит бюджета «Нафтогаза Украины».

Как сообщал УНИАН, 19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

В то же время ВБ прогнозирует прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2013 и 2014 гг. соответственно до 3,5% (декабрьский прогноз ВБ - 4%) и 4% (4%).

Также ВБ снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Хорошковский говорит, что саммит Украина-ЕС состоится в феврале

Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский прогнозирует, что саммит Украина-ЕС состоится в феврале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду журналистам в Киеве.

«Саммит обязательно будет, мы говорим не о факте проведения, а лишь о дате», - подчеркнул В.Хорошковский.

Он считает, что дата саммита была перенесена по техническим причинам. То есть, отметил он, выборы в Украине затянулись, в частности затянулся процесс подсчета голосов, а рождественские праздники в Европе начинаются раньше, чем в Украине, это и привело к возможному перенесению даты саммита, который должен был состояться в конце этого года.

Как сообщал УНИАН, традиционно Украина и ЕС проводят саммит один раз в год. Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве. В этом году начало работы над подготовкой к саммиту с европейской стороны было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов.

18 ноября посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявил, что дата саммита Украина-ЕС будет обнародована в ближайшее время.

В МИД объяснили причины перенесения саммита Украина–ЕС ожиданием формирования новых органов власти в Украине.

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Порошенко: средства от выпуска евробондов пойдут на покрытие дефицита бюджета

Средства, полученные от выпуска 10-летних евробондов, пойдут на погашение дефицита государственного бюджета.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в среду, 21 ноября, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Средства пойдут, в том числе, на погашение дефицита бюджета - финансирование недополученных доходов бюджета», - сказал П.Порошенко

Как сообщал УНИАН, Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

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Хорошковский: вступление Украины в Таможенный союз находится вне закона

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский подчеркивает, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана находится вне закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного Партнерства.

«Что касается вступления (в Таможенный союз – УНИАН) - это вне закона», - сказал В.Хорошковский.

Он напомнил, что в национальном законодательстве четко определена европейская перспектива Украины.

По словам первого вице-премьера, «все, кто не выполняет законодательство о европейской интеграции, разумеется, находятся, – вне закона».

В то же время В.Хорошковский заметил, что Украина не может отказываться от взаимовыгодных экономических связей со своими восточными партнерами.

«Экономику никто не отменял, и есть хочется ежедневно. А это значит, с экономической точки зрения мы не можем на сегодняшний день закрыть ту историю, тот опыт и те наработки, которые у нас есть в экономической сфере с нашими восточными партнерами, и сказать: «Простите, мы к вам поворачиваемся спиной и работаем лишь в одном направлении», - отметил В.Хорошковский.

Он подчеркнул, что это недальновидная политика, поскольку сотрудничать необходимо со всеми странами, и особенно актуальным этот вопрос становится во время мирового экономического кризиса.

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Медведев предложил Азарову обсудить вопрос членства Украины в Таможенном союзе

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Украины Николаю Азарову обсудить вопрос членства Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана (ТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Медведев сказал перед началом переговоров с Н.Азаровым.

«Для меня очень важно понимать, в каком направлении устремлены сегодня взоры не только украинского общества, украинского истеблишмента, руководства Украины, потому что мы изначально в ходе создания Таможенного союза обсуждали с Украиной эту тему, вхождение Украины в Таможенный союз. И я думаю, что эта тема тоже достойна нашего с вами разговора», - сказал Д.Медведев.

При этом он напомнил, что один из вице-премьеров Украины заявил, что вхождение Украины в ТС незаконно.

«Мне было бы интересно понять вашу позицию по этому поводу – отвечает ли она мнению других партнеров по правительству. Если это незаконное вступление, то и говорить не о чем, а если все-таки какие-то возможности есть, то я предлагаю этому сложному вопросу уделить внимание», - подчеркнул Д.Медведев.

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Азаров оправдался: Хорошковский высказал личное мнение

Высказывание первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского о незаконности вступления Украины в Таможенный союз является его личным мнением.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал перед началом встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Я это могу сказать о высказывании этого члена правительства. Каждый, конечно, член правительства имеет право на плюрализм, на высказывание своего мнения, но оно не отражает точку зрения украинского правительства», - сказал Н.Азаров, комментируя высказывание Д.Медведева о том, являются ли слова В.Хорошковского о ТС официальной позицией украинского правительства.

В свою очередь Д.Медведев предложил продолжить переговоры за закрытыми дверями.

«Мы уже заинтриговали, это неплохо», - сказал Д.Медведев, и добавил, что «есть о чем поговорить и даже есть что выпить».

Кроме того, Н.Азаров поблагодарил российского коллегу за оперативное согласие провести переговоры и обсудить те вопросы, о которых речь шла в телефонных разговорах. Н.Азаров подчеркнул, что украинская сторона имеет предложения, и российские коллеги о них знают. Н.Азаров рассчитывает, что в ходе переговоров по этим позициям можно будет найти компромиссы.

«Украинское руководство, Президент и правительство, а также Партия регионов, которая является правящей, настроены на конструктивный диалог с РФ, на выстраивание отношений, в том числе - с Таможенным союзом», - подчеркнул он.

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МВФ советует пустить гривню в свободное плавание после переходного периода

Украине необходим обдуманный переходный период для перехода с фиксированного на гибкий валютный курс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе третьего украинского инвестиционного форума постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс Альер.

По его словам, в контексте перехода от фиксированного к гибкому курсу необходимо пройти переходный период, который должен быть «добровольным» и продуманным.

М.Альер также отметил, что Украина принадлежит к группе экспортно-ориентированных стран, для которых гибкий курс лучше, чем фиксированный. В тоже время, по его словам, в связи с переходом на гибкий курс должна измениться и ситуация с инфляцией.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября, директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин заявил, что Нацбанк считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты. В этот же день котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке впервые за почти последние четыре года достигли уровня 8,3 грн.

По словам директора департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергея Кораблина, «постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты – это неизбежность». Он отметил, что обеспечение ценовой стабильности является основной задачей Национального банка Украины, а задание обязательного удерживания курса гривни Нацбанком законодательно не предусмотрено.

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НБУ поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с валютой

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой, считая, что это поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Об этом заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций Национального банка Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте Нацбанка.

«Это (теневая продажа наличной валюты – УНИАН) уже будет не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах, то это уже будет уголовная ответственность», – заявил Ю.Горшков.

Он также отметил, что ситуация на валютном рынке в части ослабления курса гривни обусловлена прежде всего манипуляциями настроением населения со стороны отдельных игроков. Таким образом, к расшатыванию ситуации на валютном рынке приложило руку и само население.

«Ситуация с курсом доллара нагнетена искусственно. Есть ряд людей, которые хотят на этом заработать сверхприбыль и, по сути, вовлекли всех граждан Украины в эту пирамиду. Но если в случае с финансовой пирамидой можно привлечь организаторов к ответственности, то здесь все основные функции переложены на само население», – подчеркнул Ю.Горшков.

Кроме того, по его словам, введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

«Введение налога, сбора в Пенсионный фонд прежде всего направлено на операции по обмену валюты на гривню. То есть основная причина и основная задумка введения этого сбора состоит в том, чтобы исключить спекулятивный характер покупки-продажи иностранной валюты. Операция прежде всего направлена на то, чтобы валюта покупалась людьми для естественных потребностей для выезда за границу, для оплаты импортных товаров и услуг, но ни в коем случае не для раскачивания ситуации», — сказал представитель Нацбанка.

Он отметил, что и рынок, и население уже устало от постоянного раскачивания ситуации на валютном рынке определенными игроками, которые получают от этого выгоду.

«Банкиры говорят о том, что население и рынок устали от спекуляций, это не может продолжаться бесконечно, потому что вымываются наши средства, вымываются наши резервы, резервы страны, только из-за того, что кто-то хочет получить сверхприбыль. Это не нормальная ситуация, и мы будем с этим бороться», — заверил Ю.Горшков.

По его словам, именно необходимость обеспечить стабильность на валютном рынке и искоренить спекуляции стали основной причиной создания Нацбанком комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций.

«Основная причина, по которой Национальный банк решил создать такой комитет и вмешаться более активно в ситуацию, которая наблюдается в данный момент на валютном рынке, в том, что паника, созданная недобросовестными участниками рынка, которых принято называть спекулянтами, уже перешла определенную границу, когда это можно было бы регулировать какими-то более спокойными методами», — отметил Ю.Горшков.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15-процентный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила, что введение 15-процентного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

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НБУ изучает опыт России в привязке курсовой политики к бивалютной корзине

Национальный Банк Украины изучает возможность привязки курса гривни к бивалютной корзине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента НБУ по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Александр Дубихвост в ходе «круглого стола» в среду.

«Пока это только на стадии обсуждения. Мы рассматриваем эту возможность, и когда сформируются такие условия, то уже будем это серьезно обсуждать – переход к бивалютной корзине», – сказал А.Дубихвост.

При этом он отметил, что Нацбанк общается по этому поводу с Центробанком России, который уже ввел бивалютную корзину. При этом в Нацбанке отмечают, что для ее введения необходимо иметь достаточный уровень золотовалютных резервов.

Бивалютная корзина — операционный ориентир курсовой политики Центрального Банка России, введенный 1 февраля 2005 г. для определения реального курса рубля по отношению к основным валютам: доллару и евро. В момент введения бивалютная корзина складывалась из 0,1 евро и 0,9 доллара США. Текущие значения установлены 8 февраля 2007 года; бивалютная корзина состоит из 0,45 евро и 0,55 доллара США. Стоимость бивалютной корзины складывается следующим образом: 0,45 × курс евро ЦБ + 0,55 × курс доллара ЦБ = стоимость корзины в рублях.

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