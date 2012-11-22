ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Валютный» налог добавит работы милиции - НБУ» пишет: «валютный» налог вытеснит наличный доллар из теневого рынка в банковскую систему и добавит работы налоговой милиции и МВД, считает Нацбанк...

http://delo.ua/finance/valjutnyj-nalog-dobavit-raboty-milicii-nbu-190528/

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«Дело» в публикации «MMCIS Group уличили в масштабных финансовых махинациях» пишет: к компаниям ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи» и ПАО Forex MMCIS Group регулятор фондового рынка применил первые санкции…

http://delo.ua/finance/mmcis-group-ulichili-v-masshtabnyh-finansovyh-mahinacijah-190437/

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Также «Дело» в публикации «Владимир Бойко ушел с поста гендиректора ММК им. Ильича» пишет: на место руководителя предприятия назначен Юрий Зинченко, до последнего времени возглавлявший Харцызский трубный завод…

http://delo.ua/business/vladimir-bojko-ushel-s-posta-gendirektora-mmk-im-ilicha-190522/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дорожные споры», в котором пишет: посол Евросоюза Ян Томбинский заявил, что в ЕС хотят подписать соглашение об ассоциации с Украиной в 2013 году. В правительстве уточнили, что из-за "технических и политических проблем" речь идет о второй половине года. Киев намерен искать компромисс с Брюсселем, однако в оппозиции обещают блокировать подписание, пока не будут освобождены экс-премьер Юлия Тимошенко и бывший глава МВД Юрий Луценко. Европейские дипломаты отмечают, что мнение оппозиционных сил по этому вопросу может оказаться решающим. Впрочем, общей позиции нет пока и у представителей власти - премьер-министр Николай Азаров и первый вице-премьер Валерий Хорошковский вступили в заочную дискуссию о векторе интеграции Украины…

http://www.kommersant.ua/doc/2072714

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Атом не хочет делиться», в котором пишет: российское ядерное топливо постепенно вытесняет с украинских атомных станций американское. За последние девять месяцев доля последнего в денежном выражении снизилась с 30% до 10%. А сами российские тепловыделяющие сборки стали дороже на 10%. Эксперты не видят оснований для их подорожания и считают, что Украина постепенно отказывается от диверсификации поставок ядерного топлива…

http://www.kommersant.ua/doc/2072871

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«Сегодня» в публикации «Во сколько украинцам обойдется новогоднее меню» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Skolko-ukraincam-budet-stoit-novogodniy-stol.html

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Также «Сегодня» в публикации «Мифы нового Уголовно-процессуального кодекса» пишет: массовой амнистии не будет, по улицам можно ходить без паспорта, а потерпевшим придется платить за адвоката…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Mify-novogo-Ugolovno-processualnogo-kodeksa.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Каськив: Условия поставок на "LNG-терминал" будут выгоднее, чем по закупке газа в России» пишет: 26 ноября в порту «Южный» планируется официальная церемония начала строительства морского терминала по приемке сжиженного природного газа - «LNG терминала». О перспективах этого национального проекта в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал глава Госагентства по управлению национальными проектами Владислав Каськив…

http://economics.unian.net/rus/detail/147761

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Треть рабочих мест в Москве уже занимают мигранты» подают интервью заммэра столицы РФ по экономическим вопросам Андрея Шаронова, который рассказал о создании арт-кварталов и строительстве жилья силами приезжих…

http://izvestia.ru/news/540027

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Также «Известия» в публикации «Новый закон «Об образовании» увеличит плату за детские сады» пишут: после введения нового варианта закона уровень ежемесячной оплаты за содержание ребенка в государственных и муниципальных детских садах может возрасти до 15 тыс. рублей…

http://izvestia.ru/news/540032

(УНИАН)