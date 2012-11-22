Анонс на 23 ноября

* Круглый стол на тему: «Инновационная составляющая в реформировании жилищно-коммунального хозяйства». Мероприятие проводится в рамках сотрудничества Правительства Санкт-Петербурга с КГГА и «Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Киев». В составе делегации Санкт-Петербурга - представители деловых кругов, общественных организаций и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Ириной Бабюк. Среди других участников заседания представители министерств, КГГА, ПАО «АК «Киевводоканал», ведущих отечественных предприятий.

* Пресс-тур по случаю Международного дня логиста на современный складской комплекс европейского уровня класса «А» на тему: «Где хранятся и как транспортируются на рынок товары отечественного и импортного производства? Настоящее и перспективы развития складской логистики в Украине». Вопросы: Хранение товаров широкого потребления и продуктов питания в контексте развития складской логистики в Украине. Выгодно ли государству лицензирование логистического бизнеса? Подготовка высококвалифицированных специалистов в области логистики и др. Приглашены представители: Мининфраструктуры Украины, МОН Украины, Национального транспортного университета, ген.директор логистической компании ООО "Заммлер Украина" Виктор Шевченко. В программе: экскурсия по логистическому центру, пресс-конференция.

* Пресс-конференция: «Аудит дорог: готовы ли украинские дороги к зиме?». Участники: Михаил Берлин, президент ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения», Евгений Рейцен, академик инженерной академии Украины, профессор Киевской национальной академии строительства и архитектуры. Будут обнародованы результаты исследования состояния украинских дорог, проведенного «Ассоциацией безопасности дорожного движения».

* В рамках Специализированной выставки инновационных решений в зерновом хозяйстве «Зерновые технологии 2012» состоится круглый стол на тему: «Как сэкономить 1 000 000 грн. при строительстве современного элеватора», организованный ООО «Максейф» совместно с журналом «Хранение и переработка зерна» и ООО «Киевская международная контрактовая ярмарка».

* Круглый стол на тему: «Реализация закона «Об индустриальных парках», посвященный обсуждению состояния реализации Закона Украины «Об индустриальных парках», а также перспективам создания индустриальных парков на территории Украины. Участники: председатель Госинвестпроекта, представители центральных и местных органов власти, эксперты в сфере инвестиционной деятельности, земельного права, инициаторы создания индустриальных парков, общественность и СМИ.

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