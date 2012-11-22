Туризм в Израиле не пострадал от палестино-израильского конфликта - посол

Туристическая инфраструктура Израиля не пострадала от недавнего обострения палестино-израильского конфликта, туристический бизнес также не пострадал.

Об этом на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Реувен Дин Эль.

«Туризм никак не затронут. Инфраструктура Израиля, в том числе туристические объекты, остались точно такие же, как до конфликта. Слава богу, не дошло до того, что уничтожены гостиницы и все остальное. Те, кто приедет через 2 недели к нам, столкнется с точно такой же ситуацией, которая была до конфликта. Ничего не будет о нем напоминать, а что будет через полгода, 3 месяцев, 8 месяцев - никто не знает», - сказал он.

Р. Дин Эль также отметил, что «в Газу туристы не ездили до сегодняшнего дня».

Комментируя безопасность украинских туристов на территории Израиля, посол сказал, что «украинское руководство выразило озабоченность положением украинских граждан, которые находятся в секторе Газа, но я могу сказать только одно, что такую же озабоченность Украина должна проявлять по отношению к миллионам соотечественников, которые не находятся в секторе Газа, а находятся на территории Израиля».

«Заявления, что нужно отложить поездку (в Израиль — УНИАН) кроме паники ни к чему не приводят», - сказал он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины уже сообщали, что около 300 украинских граждан выразили желание эвакуироваться из Сектора Газа в случае, если Израиль решит проводить там сухопутную военную операцию. По данным, приведенным в МИД, на территории Сектора Газа живет около тысячи граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, с 14 ноября, когда Израиль начал военную операцию против ХАМАСа, в Секторе Газа погибло, по последним данным, более 130 человек. Только за последние сутки число жертв на палестинских территориях составляет 26 человек. Общее число потерпевших палестинцев превышает на сегодняшний день тысячу человек.

21 ноября израильская армия прекратила боевые действия в секторе Газа во исполнение решения политического руководства, которое согласилось на перемирие после недельного обмена ударами с палестинскими боевиками.