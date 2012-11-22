Азаров и Медведев в Москве "достигли определенного взаимопонимания" по ряду вопросов

Во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 21 ноября в Москве было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.Азаров заявил сегодня, в ходе встречи с представителями Федерации работодателей Украины.

«Я вчера был в Москве для того, чтобы урегулировать вопросы наших взаимоотношений. Они многоплановые. Это не только газ, но и трубы, вопросы, связанные с утилизационным сбором, и ряд других вопросов. Вчера мы достигли определенного взаимопонимания», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, встреча премьер-министров Украины и России проходила вечером 21 ноября в Москве.