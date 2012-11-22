ТОП-10 (22 ноября)

Кабмин утвердил порядок создания страхового запаса газа

«Нафтогаз» в течение месяца передаст государственные ТЭЦ в управление Минэнергоугля

Фонд госимущества уволил гендиректора «Титана Украины». Должность остается вакантной

«Газпром» планирует увеличить транзит газа через Беларусь на 30%

В НБУ отмечают существенное увеличение продажи наличной валюты

Гостаможслужба объяснила задержку оформления импортных бензинов

В НБУ пока не знают, что будут взимать с продажи валюты: налог или сбор

Предприятия Украины за 10 месяцев увеличили реализацию услуг на 10,4%

Падение индекса производства базовых отраслей в Украине в октябре осталось на уровне 5%

ВР и «Роснефть» подписали окончательный договор купли-продажи 50% в ТНК-ВР

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Кабмин утвердил порядок создания страхового запаса газа

Кабинет министров Украины утвердил создание страхового запаса газа на уровне 10% от договорных квартальных объемов.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров Украины №1062 от 21 ноября 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, настоящим постановлением определяется механизм создания страхового запаса природного газа. В частности, страховой запас создается газоснабжающим предприятием в размере 10% договорных квартальных объемов поставки природного газа потребителям за счет собственных или привлеченных средств, кроме объемов его использования на собственные нужды.

Для определенных Кабинетом министров Украины гарантированных поставщиков природного газа страховым запасом для удовлетворения потребностей их потребителей считается природный газ, который закачивается НАК "Нафтогаз Украины" в подземные хранилища газа.

Создание страхового запаса осуществляется путем закачивания природного газа в натуральной форме в подземные хранилища газа и/или закупки природного газа у других собственников, которые хранят соответствующие запасы газа в подземных хранилищах газа.

Страховой запас хранится на условиях, определенных согласно типовому договору хранения (закачка, хранение, отбор) природного газа, утвержденному НКРЭ.

В случае использования поставщиком части страхового запаса он обязан в течение месяца восполнить недостающий объем природного газа.

В случае прекращения или сокращения объемов поставок природного газа поставщик имеет право полностью или частично отобрать избыточные объемы страхового запаса из подземных хранилищ газа.

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«Нафтогаз» в течение месяца передаст государственные ТЭЦ в управление Минэнергоугля

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в месячный срок должна передать в управление Министерства энергетики и угольной промышленности государственные теплоэлектроцентрали.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров Украины №1066 от 21 ноября 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, передаче подлежат Лисичанская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Зуевская экспериментальная теплоэлектроцентраль и Крымские генерирующие системы.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 4649-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению посредством привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.

В начале ноября текущего года киевская компания «Укристгаз» победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали – Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены.

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Фонд госимущества уволил гендиректора «Титана Украины». Должность остается вакантной

Фонд государственного имущества Украины (АМКУ), владеющий 100% акций предприятия «Государственная холдинговая компания «Титан Украины», освободил от исполнения обязанностей генерального директора холдинга Александра Нечаева, который занимал эту должность с 2010 года.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, должность генерального директора остается вакантной. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Лапин (с августа 2007 по сентябрь 2010 гг. был главой правления "Сумыхимпрома", с 2010 г. - замгендиректора "Титан Украины" - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в конце июля т.г. председателем наблюдательного совета государственной холдинговой компании «Титан Украины» назначен директор департамента взаимодействия с предприятиями базовых отраслей Агентства госимущества Украины Виктор Козырев.

В середине июля Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «ГХК «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации госхолдинга.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины в феврале 2009 г. своим постановлением одобрил создание государственной холдинговой компании «Титан Украины». Учредителем компании от имени государства выступило Министерство промышленной политики.

В уставный фонд созданного акционерного общества были переданы государственные пакеты акций в размере 100% ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан», и Запорожского государственного титано-магниевого комбината после преобразования его в открытое акционерное общество.

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«Газпром» планирует увеличить транзит газа через Беларусь на 30%

Минск. Российский газовый монополист компания «Газпром» в 2012 году поставит в Беларусь 22 млрд куб. м газа, что на 10% больше, чем в 2011 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

«С президентом Беларуси мы обсуждали вопросы газового сотрудничества. В первую очередь говорили о поставках газа. В 2012 году в Беларусь будет поставлено около 22 млрд куб. м газа. Это на 10% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул А.Миллер.

Он также отметил, что совместно с правительством Беларуси разрабатывается 3-летняя и 10-летняя инвестиционная программа, в которой в первую очередь будет уделено внимание реконструкции газораспределительных станций.

«Мы планируем, что могли бы в год реконструировать более 10 газораспределительных станций и до 2015 года реконструировать 35 ГРС. В частности, сегодня будет открыта ГРС «Западная», которая обеспечит более надежное и стабильное снабжение Минска», - сказал А.Миллер.

Кроме этого, глава «Газпрома» сообщил, что компания планирует увеличить объемы транзита газа через Беларусь на 30%.

«У нас на сегодняшний день есть видение того, что мы могли бы рассмотреть возможность увеличения объема транзита российского газа через территорию Беларуси на 30%. Мы в течение самого ближайшего времени разработаем технико-экономическое обоснование. Документ будет разрабатываться вместе с правительством Беларуси. И думаю, что уже в 2013 году приступим к работам», - заявил А.Миллер.

По его словам, уже по итогам нынешнего года будет достигнута 100-процентная загрузка транзитных мощностей Беларуси.

«Мы протранзитируем 44,5 млрд куб. м газа», - подчеркнул А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, Беларусь рассчитывает в 2013 году импортировать 23 миллиарда кубометров природного газа.

Справка УНИАН. В конце ноября 2011 года «Газпром» купил 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долларов, доведя свою долю в предприятии до 100%. При этом компания «Белтрансгаз» была переименована в «Газпром трансгаз Беларусь». Взамен Беларусь получила скидку на газ в текущем году и подписала контракт на поставки газа в 2012-2014 годах. Среднегодовая цена газа в 2012 году составляет для Беларуси 165,6 долл. за тысячу кубометров.

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В НБУ отмечают существенное увеличение продажи наличной валюты

В Национальном банке Украины заявляют, что в последние дни после обнародования, а также введения ряда изменений валютного регулирования объем продажи наличной валюты существенно увеличился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков на пресс-конференции в четверг.

«По сравнению с прошлой неделей ежедневный объем сдачи валюты населением увеличился на 50 с лишним процентов», - сказал Ю.Горшков.

При этом он отметил, что Национальный банк на сегодня считает достаточным уровень обязательной продажи экспортной выручки и в ближайшее время повышать его не намерен.

«50% более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос», - сказал Ю.Горшков.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 ноября, НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк Украины также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

Также на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15-процентный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила, что введение 15-процентного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

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Гостаможслужба объяснила задержку оформления импортных бензинов

Государственная таможенная служба Украины объяснила задержку с оформлением импортных нефтепродуктов наличием единственного в стране аппарата для определения октанового числа бензинов, который находится в отделе исследований нефтепродуктов в Киеве.

Об этом говорится в ответе заместителя главы Гостаможслужбы Степана Дериволкова на официальный запрос УНИАН.

«Прибор для определения октанового числа моторных бензинов есть в наличии только в экспертном подразделении Киева. И потому, в случаях, когда в требовании таможенного органа значится необходимость определения октанового числа импортных нефтепродуктов, бензины направляются для обработки исключительно в отдел исследования нефтепродуктов в Киеве», - сказано в письме Гостаможслужбы.

В нем же названы причины введения режима оформления временных деклараций на импорт. В частности, временные декларации оформляются в случаях, если декларант не располагает точными данными о товаре, если ведомости о коде товара могут быть установлены только после проведения исследований, если в процессе контроля правильности заявленного кода выявлены противоречия, если цена товара определяется отдельной формулой и если количество товара можно определить исключительно в процессе его погрузки на транспортное средство.

Срок действия временной декларации - 45 дней. А срок проведения проверки качества продукта, как сказано в письме, - 30 дней с возможностью его продления до 45 дней.

Как сообщал УНИАН, в октябре ряд нефтетрейдеров заявили о том, что Гостаможслужба без объяснения причин начала направлять тестовые партии бензинов на исследования в Киев, а не в местные лаборатории. Нефтетрейдеры сообщали о том, что с тех пор внятного объяснения причин происходившего так и не получили.

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В НБУ пока не знают, что будут взимать с продажи валюты: налог или сбор

В Национальном банке Украины (НБУ) пока не знают, что будет взиматься с операций по продаже наличной валюты: налог или сбор. Об этом заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков.

“...Закон отозван на данный момент для доработки, и обсуждаются сейчас вопросы, в том числе и этот”, - сказал Ю.Горшков, отвечая на вопрос о несогласованности норм ранее представленного в Верховную Раду законопроекта о введении 15% взыскания с операций продажи наличной валюты.

Согласно действующему законодательству, взимание сбора в Пенсионный фонд регулируется пенсионным законодательством и его администрирование проводит Фонд. Налоги взимаются согласно Налоговому Кодексу, их администрированием занимается Налоговая служба Украины.

Тем не менее, Ю.Горшков отметил, что в Нацбанке не ожидают существенных изменений при повторной подаче на рассмотрение в парламент данного законопроекта.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне 60 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено, прежде всего, на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

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Предприятия Украины за 10 месяцев увеличили реализацию услуг на 10,4%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-октябре 2012 года составил 243,9 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 5349 грн. При этом наименьшая сумма затрат в сфере услуг была зафиксирована в Черновицкой области — 1443,4 грн, наибольшая — в Киеве, в размере 31 725,8 грн.

В октябре показатель реализации услуг украинскими предприятиями составил 26,1 млрд грн, что на 8,8% выше, чем в октябре 2011 года.

Почти половина объема реализованных услуг пришлась на услуги разных видов транспорта, почти и связи. Почти треть от общего объема реализованных услуг составили услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом, а также услуги предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (53%) от общего объема предоставленных услуг.

В октябре 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 220 млн грн (включая НДС), что в 1,2 раза больше по сравнению с октябрем 2011 года (в том числе населению — 54,2 млн грн).

Гостиницы и рестораны Украины в октябре т.г. реализовали услуг на сумму 371,6 млн грн, что на 4,5% больше, чем в октябре 2011 г. (в том числе населению — 239,7 млн грн).

Предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 14,323 млрд грн - на 7,7% больше, чем в октябре прошлого года (в том числе населению — 3,27 млрд грн).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 8,075 млрд грн - на 17,3% больше, чем в октябре прошлого года (в том числе населению — 916,8 млн. грн). В сфере образования было предоставлено услуг на сумму 282,3 млн грн, что на 7,1% больше по сравнению с октябрем 2011 г. (в том числе населению — 242 млн грн); в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – на сумму 821,3 млн грн, что на 34,6% больше, чем в октябре 2011 г. (в том числе населению — 471,5 млн грн); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,96 млрд грн, что на 56,8% больше по сравнению с октябрем прошлого года (в том числе населению — 842,6 млн грн).

Как сообщал УНИАН, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% больше, чем в 2010 году.

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Падение индекса производства базовых отраслей в Украине в октябре осталось на уровне 5%

В Украине в октябре 2012 года падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) не изменилось по сравнению с сентябрьским показателем и составило 5% в годовом выражении, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом, по информации Нацбанка, по итогам января-октября 2012 года против аналогичного периода 2011 года снижение ИПБО составило 1,3%.

В то же время в сообщении указывается, что ИПБО не учитывает динамику отраслей сферы услуг, которые входят в состав ВВП и имеют больший удельный вес по сравнению с прошлыми периодами. «Благодаря росту объема предоставленных услуг за 10 месяцев текущего года (по оценкам НБУ, около 10%) прирост реального ВВП остался на положительном уровне», - говорят в Нацбанке.

В сообщении отмечается, что благодаря сохранению высокого внутреннего спроса в октябре произошло улучшение динамики промышленных отраслей, ориентированных на обеспечение внутреннего рынка. «Так после падения в сентябре объемов пищевой промышленности на 4,7% и легкой на 8,3% в годовом выражении рост их объемов в октябре в годовом выражении составил 2,2% и 1,4% соответственно», - говорят в НБУ.

Кроме того, указывается, что ускорение деловой активности в Российской Федерации способствовало замедлению падения объемов производства машиностроения с 20,1% в сентябре в годовом исчислении до 10% в октябре. Так, по информации Нацбанка, падение объемов промышленного производства замедлилось с 7% в сентябре в годовом измерении до 4,2% в октябре, а его отрицательный вклад в изменение ИПБО уменьшился.

Также сообщается, что показатели других базовых отраслей, входящих в состав индекса, ухудшились из-за высокой базы сравнения прошлого года.

В НБУ отмечают, что несмотря на рост капитальных затрат в сентябре на 5,1% в годовом измерении падение объемов строительных работ в октябре ускорилось именно из-за высокой базы сравнения прошлого года (за 10 месяцев падение составило 10,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). «Рекордно высокий урожай зерновых культур прошлого года (56,7 млн тонн) является высокой базой сравнения для нынешних показателей сельского хозяйства. Также указывается, что даже при урожае зерновых культур в текущем году выше среднего (40,9 млн тонн по сравнению со средним показателем за 1991-2011 гг., равным 36.4 млн т), объемы сельского хозяйства за 10 месяцев текущего года снизились на 5,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале – 2%.

В третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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ВР и «Роснефть» подписали окончательный договор купли-продажи 50% в ТНК-ВР

Британская нефтегазовая компания British Petroleum и государственная нефтяная компания РФ «Роснефть» подписали окончательный договор купли-продажи 50% доли британской компании в ТНК-ВР.

Об этом говорится в сообщении британской компании British Petroleum.

Согласно сообщению, данный договор был подписан после того, как государство одобрило сделку по продаже британской компании 5,66% акций «Роснефти» за 4,8 млрд долл. у собственника государственных акций компании «Роснефтегаз».

«По завершении конечным результатом всей сделки будет то, что BP получит 12,3 млрд долл. наличными и приобретет 18,5% акций «Роснефти» за свою долю в ТНК-ВР»,- сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» ранее официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 миллиардов долларов с оплатой деньгами и акциями. Также владелец второй половины ТНК-ВР — консорциум AAR также уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 миллиардов фунтов стерлингов (около 28 миллиардов долларов).

«Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежат британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

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