Янукович уволил ряд высокопоставленных чиновников в связи с избранием их депутатами

Президент Украины Виктор Янукович уволил ряд высокопоставленных чиновников в связи с избранием их народными депутатами.

Соответствующие указы и распоряжения размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, уволен Нестор Шуфрич с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины, Игорь Калетник - с должности председателя Государственной таможенной службы Украины, Алексей Лелюк - с должности председателя Государственного агентства резерва Украины.

Также уволен Виктор Жеребнюк с должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.