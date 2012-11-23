Янукович уволил ряд высокопоставленных чиновников в связи с избранием их депутатами
08:59, 23 ноября 2012Разное
0
Виктор Янукович
Президент Украины Виктор Янукович уволил ряд высокопоставленных чиновников в связи с избранием их народными депутатами.
Соответствующие указы и распоряжения размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, уволен Нестор Шуфрич с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины, Игорь Калетник - с должности председателя Государственной таможенной службы Украины, Алексей Лелюк - с должности председателя Государственного агентства резерва Украины.
Также уволен Виктор Жеребнюк с должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter