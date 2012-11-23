ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Урезание листинга», в котором пишет: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила требования к листингу ценных бумаг. С одной стороны, была увеличена минимальная планка ежемесячного оборота, что отрицательно оценивается участниками рынка. С другой — участвовать в листинге разрешено убыточным компаниям, а также тем, кто осуществит IPO…

http://www.kommersant.ua/doc/2073559

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты вмешиваются в чужие отношения», в котором пишет: В парламент был подан законопроект, который может существенно усложнить работу акционерных обществ и привести к новым корпоративным конфликтам. Документ предлагает понизить планку кворума общих собраний акционеров с 60% до 50%, позволить устанавливать дивиденды имуществом, а также предоставить акционерам, владеющим свыше 10% акций, право оспаривать решения менеджмента компании и блокировать крупные сделки. По мнению экспертов, это может усложнить взаимоотношения акционеров, хотя законопроект скорее всего рассмотреть не успеют…

http://www.kommersant.ua/doc/2073558

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«Сегодня» в публикации «Врачи: Зарплату не дают, так и ноги протянуть можно!» пишет: Учителям и врачам в некоторых регионах Украины задерживают зарплату…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vrachi-Zarplatu-ne-dayut-tak-i-nogi-protyanut-mozhno-399723.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бюджетные деньги пропали в "казначейском треугольнике"» пишет: В Украине уже несколько месяцев задерживается субвенция со счетов Госказначейства в местные бюджеты. В итоге сначала пострадали незащищенные статьи бюджетов, а теперь денег в регионах нет и на выплату зарплат, а это уже касается социальных, или защищенных статей бюджета. Власти вышли из создавшегося положения – нашли «крайнего»...

http://economics.unian.net/rus/detail/147959

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Газовые переговоры с Киевом вселяют оптимизм» публикуют интервью посла РФ в Украине Михаила Зурабова, в котором тот рассказал, когда Украина получит российскую скидку на газ и будут ли пересматривать Харьковские соглашения…

http://izvestia.ru/news/540194

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Также «Известия» в публикации «Новые акцизы увеличат цену бензина на четверть к 2015 году» пишут: в Министерстве транспорта РФ подсчитали, на сколько надо поднимать акцизы на бензин, чтобы наполнить дорожные фонды — на ремонт и содержание автомобильных дорог. Как следует из письма Минтранса в Минфин (отправлено в начале ноября, копия есть у «Известий»), ведомство предложило правительству два варианта роста акцизов — плавный и интенсивный. Идею дальнейшего роста базовых ставок акцизов в жесткой привязке к формированию дорожных фондов поддерживают и в Минпромторге…

http://izvestia.ru/news/540177

(УНИАН)