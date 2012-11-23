Анонс на 26 ноября

* Круглый стол на тему: «Методология оценки региональных экологических рисков: зарубежный опыт и состояние проблемы в Украине». Вопросы: риск ориентированные подходы в области экологической и природно-техногенной безопасности, учет их влияния на устойчивое развитие государства; экологические риски разработки залежей сланцевого газа в Украине, новые подходы к оценке рисков экологической безопасности в региональном разрезе, международный опыт оценки региональных экологических рисков.

* 11-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Пивденкомбанк» – социальный партнер первого в мире детского реабилитационного центра иппотерапии!». Накануне празднования 22-й годовщины «Пивденкомбанк» объявляет о решении выступить социальным партнером строительства первого в Украине детского эко-реабилитационного центра иппотерапии «Камелия». Центр станет не только местом, где украинским детям с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями, будут оказывать бесплатную помощь, но и научной базой для изучения анималотерапии. В Центре будет реализован системный подход к лечению и организована детская лечебная школа верховой езды. Об уникальных особенностях центра иппотерапии «Камелия», об эко-технологиях, которые будут использоваться в работе центра и сведут к минимуму расходы по его содержанию и о результатах, проведенных ранее наблюдений общения детей с лошадьми, на основе которых и возникла идея строительства детского центра иппотерапии, расскажут участники пресс-конференции: председатель Правления ПАО «КБ «Пивденкомбанк» Иван Цупор; президент БФ анималотерапии и автор идеи строительства Центра «Камелия» Маргарита Сичкарь; иппотерапевт, президент Благотоврительного фонда Елена Петрусевич; народная артистка Украины Мария Бурмака; заслуженная артистка Украины Ирина Сказина, фронтмент группы «Мандры» Сергей Фоменко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 207-90-82, (050) 988-78-12.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в видеоконференции по случаю старта реализации национального проекта "LNG терминал" в порту «Южный».

* Пресс-конференция на тему: "Утилизационный сбор на автомобили - новый налог на украинцев, инструмент защиты рынка или игра в наперстки?". Участники: гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко; ген.директор "Ниссан Украина" Андрей Нестеренко; ген.директор АВТ Бавария (БМВ) Александр Тимофеев.

* Пресс-конференция на тему: «На какие товары и услуги вырастут цены к Новому году?». Организатор - ГолосUA. Участники: Mapия Колесник, руководитель аналитического отдела консалтингового агентства «ААА»; Геннадий Рябцев, зам.директора научно-технического центра «Психея»; Екатерина Русских, аналитик Центра социально-экономических исследований «CASE Украина».

* В Посольстве Соединенных Штатов Америки начнется заседание "Форума посла США", в котором примет участие бывший посол США в Украине Стивен Пайфер .«Форум посла США» – это новая инициатива посла США в Украине Джона Теффта, целью которой является создание платформы для обсуждения неотложных вопросов, тенденций и влияний, которые определяют повестку дня современного мира. В рамках этого проекта известные специалисты и эксперты из Соединенных Штатов Америки приезжают в Киев для того, чтобы принять участие в обсуждении и обмене мнениями по современным вопросам развития Украины, Соединенных Штатов и мирового сообщества. Приглашенные гости – лидеры в своих областях знаний. Бывший посол США в Украине С.Пайфер на восьмом заседании форума расскажет о своей новой книге "Шанс: Следующие шаги в сокращении ядерных вооружений".

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