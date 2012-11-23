ТОП-10 (23 ноября)

«Укртрансгаз» накопил в подземных хранилищах более 20 млрд кубометров газа

Первые конкурсы на концессию морпортов могут объявить через полгода

Налоговая с начала года возместила 20 млрд грн НДС в автоматическом режиме

Киев на следующей неделе начнет размещение муниципальных облигаций на 2 млрд грн

Германия выдвинула план “Б” для бюджета ЕС без участия Великобритании

Госдолг Украины в октябре сократился до 61,7 млрд долл.

Киев разместил облигации на 1,9 млрд грн

Украинские зернотрейдеры готовы остановить экспорт пшеницы

Премьер хочет создать в Украине Банк реконструкции и развития

«Нафтогаз» объявил тендер на разработку плана по реформированию компании

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«Укртрансгаз» накопил в подземных хранилищах более 20 млрд кубометров газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах (ПХГ) более 20 млрд куб. м газа, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в интервью газете «Урядовый курьер».

«Готовясь к отопительному сезону, мы накопили в подземных хранилищах «Укртрансгаза» более 20 млрд куб. м газа. Запасы газа сформированы на прошлогоднем уровне», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", с апреля по 1 октября 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 12 млрд куб. м.

По словам министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко, планировалось, что на начало отопительного сезона в ПХГ Украины будет накоплено 21 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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Первые конкурсы на концессию морпортов могут объявить через полгода

Первые конкурсы по привлечению концессионеров морских портов могут быть объявлены через 6 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

Он отметил, что на сегодняшний день Министерство инфраструктуры Украины рассматривает предложения и программы развития каждого из 18 государственных морских портов. При этом, по его словам, первыми на конкурс по привлечению концессионеров будут выставляться порты, которые первыми представят стратегию своего развития.

Д.Демидович также сообщил, что ожидаемая сумма концессионных платежей государственных морских портов Украины может составлять 600 млн грн в год, в то время как по итогам 2011 года поступления в бюджет от портовой отрасли составили 460 млн грн.

Замминистра отметил, что все украинские морские торговые порты будут интересны для концессионеров. В частности, концессия будет интересна крупным украинским товаропроизводителям – предприятиям горно-металлургического комплекса, сельскохозяйственным холдингам, производителям химической продукции.

Кроме того, Д.Демидович сообщил, что госпредприятие «Администрация морских портов», на баланс которого будет передано стратегическое имущество портов (акватория, причальные стенки, т.д.) заработает до июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 15 октября т.г. Кабинет министров принял постановление №1055, которым расширил перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, внеся в него все 18 государственных морских торговых портов Украины.

Согласно постановлению, в перечень передаваемых в концессию объектов внесено имущество и целостные имущественные комплексы госпредприятий «Одесский морской торговый порт», «Николаевский морской торговый порт», Ильичевский морской торговый порт, Морской торговый порт «Южный», Мариупольский морской торговый порт, Севастопольский морской торговый порт, Херсонский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Бердянский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт, Евпаторийский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт, специализированный морской порт «Октябрьск», Ренийский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт «Усть-Дунайск».

При этом, согласно недавно принятому Закону «О морских портах Украины», портовая акватория, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, другие стратегические объекты портовой инфраструктуры не подлежат передаче в концессию.

Решение о предоставлении концессии принимается Министерством инфраструктуры Украины исключительно по результатам проведения концессионного конкурса.

В условия конкурсов должны входить обязательства со стороны концессионера, в частности, относительно выполнения обязательств указанных в постановлении государственных предприятий (в том числе по полученным кредитам), которые непосредственно связаны с активами, передаваемыми в концессию, и порядок передачи концессионеру таких обязательств.

По данным Мининфраструктуры, износ инфраструктуры украинских морских портов составляет 60-90%, а портовая отрасль Украины требует привлечения около 25 млрд грн инвестиций.

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Налоговая с начала года возместила 20 млрд грн НДС в автоматическом режиме

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала текущего года возместила налогоплательщикам порядка 20 млрд грн платежей по НДС в автоматическом режиме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, бюджетную компенсацию по возмещению НДС своевременно получили 480 компаний и фирм, представляющих ведущие отрасли отечественной экономики – строительство, горно-металлургический комплекс, машиностроение, судостроение, энергетику, легкую и химическую промышленность, сельское хозяйство, торговлю. При этом, по данным ГНСУ, их количество могло бы быть впятеро больше, если бы налогоплательщики выполняли необходимые для автоматического возмещения НДС условия. В их числе - начисление средней заработный платы, минимум в 2,5 раза превышающей уровень минимальной зарплаты, а также устранение расхождений между собственным налоговым кредитом и налоговыми обязательствами своих контрагентов.

Как сообщал УНИАН, общий объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость за январь-октябрь 2012 года составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя. При этом объем возмещенного НДС составил 39,6 млрд грн при сумме заявок к возмещению 38 млрд грн.

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Киев на следующей неделе начнет размещение муниципальных облигаций на 2 млрд грн

Киевская городская государственная администрация планирует начать размещение облигаций внутреннего займа на сумму 2 млрд грн в начале следующей недели.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко Олеся Остафиева.

«В декабре запланировано погашение платежей по евробондам, выпущенным в 2007 году. С этой целью на прошлой сессии Киевсовета было принято решение о выпуске облигаций внутреннего займа на 2 млрд грн. Первичное размещение начнется в ближайшие дни – в начале следующей недели», - сказала О.Остафиева.

По ее словам, доходность облигаций составит порядка 15-25%.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2012 года Киевсовет разрешил осуществить внутренние заимствования на 2 млрд грн путем выпуска трехлетних облигаций.

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Германия выдвинула план “Б” для бюджета ЕС без участия Великобритании

Германия выдвинула план “Б” для принятия бюджета ЕС на 2014-2020 годы в случае, если Великобритания продолжит блокировать процесс.

Об этом пишет Интернет-издание EurActiv.

Издание, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, отмечает, что этот план был разработан в Берлине две недели назад.

Согласно плану, в случае, если сегодня на заседании Европейского Совета лидерам ЕС не удастся достичь компромисса, они признают это, и в своем итоговом заявлении подчеркнут, что переговоры о бюджете будут возобновлены на следующем саммите в январе 2013 года.

План предусматривает, что в этом случае будет достигнуто политическое решение о принятии бюджета без Великобритании, о чем лидеры и объявят после январского саммита.

Издание также отмечает, что немецкие юристы не видят в этом плане возможности обжалования такого решения Лондоном в Европейском суде в Люксембурге.

На сегодня план Германии поддержали Франция, Швеция и Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе проходит заседание Европейского совета, посвященное только одному вопросу – бюджету Европейского Союза на 2014-2020 годы.

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Госдолг Украины в октябре сократился до 61,7 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2012 года составил 492,97 млрд грн, или 61,675 млрд долл., что на 0,6% меньше показателя на конец сентября 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, в октябре 2012 г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 2,9 млрд грн, в основном за счет очередных выплат по погашению долга перед МВФ.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в октябре т.г. уменьшился на 1,2% – до 36,233 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 0,3%, до 25,443 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в октябре увеличилась на 0,3% – до 12,683 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,182 млрд долл., гарантированный внутренний – 1,502 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября 2012 года составлял 495,793 млрд грн, или 62,028 млрд долл., что на 0,8% больше показателя на конец августа 2012 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.

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Киев разместил облигации на 1,9 млрд грн

Киевская городская государственная администрация провела первичное размещение облигаций внутреннего займа на сумму 1 млрд 928 млн грн, единственным покупателем выступил государственный «Укрэксимбанк».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь заместителя главы администрации Руслана Крамаренко Олеся Остафиева.

По ее словам, долговые бумаги были выпущены тремя сериями на 1,125 млрд грн, 750 млн грн и 53 млн грн. с доходностью 15.2% и 15,25%.

«Выкупил все облигации «Укрэксимбанк». Срок обращения долговых бумаг – три года», - сказала О.Остафиева.

Как сообщил замглавы КГГА Руслан Крамаренко, «эти средства будут направлены на погашение кредита в размере 250 млн долл. США, полученного путем публичной открытой продажи еврооблигаций Киева на международных рынках капитала в 2007 году под 8,25%».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2012 года Киевсовет разрешил осуществить внутренние заимствования на 2 млрд грн путем выпуска трехлетних облигаций для погашения платежей по евро-бондам, выпущенным в 2007 году.

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Украинские зернотрейдеры готовы остановить экспорт пшеницы

Зернотрейдеры готовы остановить экспорт продовольственной пшеницы по причине достижения отметки в 5,2 млн тонн из условленных, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Минагропродом и зернотрейдерами, 5,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ссылаясь на результаты рабочей встречи министра Николая Присяжнюка и зернотрейдеров 23 ноября.

«Схема сотрудничества эффективна, поскольку все стороны выполняют друг перед другом обязательства, не нанося взаимных убытков. Мы готовы остановить экспорт продовольственной пшеницы», - сказал в ходе встречи президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Его позицию поддержал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, отметив, что возможности для экспорта продовольственной пшеницы на сегодняшний день почти исчерпаны.

Как следует из дополнения к Меморандуму, подписанному Минагропродом и участниками зернового рынка 15 ноября т.г. и определившему граничный экспорт пшеницы в объеме 5,5 млн тонн, последующие перспективы экспорта зерна стороны рассмотрят на совещании 1 декабря.

По информации Минагропрода, к 23 ноября из Украины экспортировано 11,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 5,2 млн тонн, кукурузы - 3,9 млн тонн, ячменя - 1,7 млн тонн.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.

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Премьер хочет создать в Украине Банк реконструкции и развития

В Украине будет создан Банк реконструкции и развития для кредитной поддержки экспортеров и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я поставил задачу вернуться к той идее, которая много лет в Украине обсуждается, но никак не хватает решимости ее реализовать. Это, прежде всего, кредитная поддержка наших экспортеров. Для этого мы планируем создать Банк реконструкции и развития. Задача этого банка, прежде всего, - обеспечить кредитование крупных инфраструктурных проектов », - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что реализация крупных инфраструктурных проектов и кредитная поддержка экспортообразующих отраслей позволит обеспечить ускорение развития экономики в условиях рецессии на внешних рынках.

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«Нафтогаз» объявил тендер на разработку плана по реформированию компании

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на разработку плана по реформированию компании.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаз Украины», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

Конечный срок подачи конкурсных предложений — до 10.00 часов 21 декабря 2012 года

Дата раскрытия конкурсных предложений — в 11.00 часов 21 декабря 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 апреля текущего года Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющие деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

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