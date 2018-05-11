Баланс недели: сбор с продажи валюты сродни провокации, Россия снова подняла вопрос о Таможенном союзе, первые отставки чиновников

Главный вопрос, который волновал практически всех в Украине на прошедшей неделе, - примет или нет парламент закон о введении 15% сбора с продажи валюты. Но документ даже не был внесен в повестку дня заседания ВР, он отправлен на доработку. Кроме того, Киев и Москва после паузы, длившейся практически с лета, возобновили «газовые» переговоры, которые вплотную связаны с вопросом присоединения Украины к Таможенному союзу. Также состоялись первые отставки чиновников, прошедших в Верховную Раду.

Налог на валюту: ввести нельзя отложить

Практически всю неделю в центре внимания была тема введения 15% сбора в Пенсионный фонд с продажи наличной валюты. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламента глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Виталий Хомутынник. Сложно поверить, что инициатива не была согласована с Нацбанком, который в последнее время из-за снижения валютных резервов и отсутствия поступлений извне предпринимает всевозможные попытки выудить валюту откуда только можно. А можно - из населения, у которого, по грубым подсчетам НБУ, ее накопилось порядка 50-70 млрд долл.

Эксперты, анализируя последствия введения сбора, сошлись во мнении, что главной целью такого шага является вынудить людей в период обсуждения законопроекта в парламенте и до момента вступления закона в силу (если, конечно, он будет принят ВР) сдать имеющуюся валюту в банки: просто обменять, положить на обычные или депозитные счета. Главное - деньги должны пойти в оборот. И действительно, можно ожидать, что часть валюты все же удастся привлечь в банковскую систему, и немного ослабить напряг на рынке. Но лишь на время. А после вступления в силу закона, несомненно, «расцветет» теневой рынок, а курс доллара начнет расти.

Достаточно конкретно на днях описал ситуацию бывший и.о. министра финансов Украины Игорь Уманский: «Я глубоко убежден, что этот законопроект никто не собирался принимать в принципе. В действительности это была провокация со стороны власти, провокация очень простого характера, к ней, кстати, прибегали не только в Украине, есть мировая практика. Суть ее очень простая - напугать на сегодняшний день людей, которые, по разным оценкам, имеют приблизительно 70 млрд долларов в карманах, где-то хранят в трехлитровых или других форматов банках».

Введение сбора, по мнению Уманского, - элементарная провокация людей продать наличную валюту, «и еще же не факт, что по рыночному курсу. Кстати, им нужно было еще сказать, что это будет по официальному курсу Национального банка, и тогда эффект был бы полный».

«Я думаю, что люди сориентируются и очень быстро поймут, что их банально обманули», - считает Уманский.

Стоит отметить, что премьер-министр Николай Азаров до сих пор не высказал свое мнение относительно планов по введению сбора. А ведь он, как никто другой, должен был бы противиться этому. Прежде всего потому, что данный шаг, по сути, не решит проблему дефицита средств у государства, и к тому же усилит негативное отношение людей к власти и банковской системе.

Украина и Россия: снова о газе и Таможенном союзе

После некоторой паузы, связанной с выборами в Верховную Раду, Украина и Россия снова перешли вплотную к обсуждению вопросов по газовой тематике и присоединения к Таможенному союзу. Это было несколько неожиданно, поскольку РФ планировала вступить в новую фазу переговоров после окончательного формирования нового состава украинского парламента. Почему Москва изменила планы, точно неизвестно.

Сигналом, что эти два вопроса будут подняты в самое ближайшее время, послужили заявления 16 ноября зампреда «Нафтогаза» Вадима Чупруна о том, что в 2013 году Украина сократит закупку газа у «Газпрома» до 20 миллиардов кубов, и министра энергетики Юрия Бойко, что в 2012 году объем закупки сократится до 26 миллиардов (ранее планировалось 27). Также Бойко заявил, что Украина готова отстаивать свою правоту в случае, если Россия в ответ на действия Киева обратится в арбитраж. Наверняка такие заявления были сделаны, чтобы публично озвучить позицию Киева на предстоящих переговорах с Москвой.

Уже в понедельник, 19 ноября, сам Бойко отправился в Москву для переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В этот же день газовую тему в телефонном разговоре обсудили президенты Виктор Янукович и Владимир Путин, а в среду, 21 ноября, на переговоры с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым отправился премьер-министр Украины Николай Азаров.

Кстати, в ходе разговора, Медведев поинтересовался у Азарова, что означает заявление украинского вице-премьера Валерия Хорошковского, о том, что присоединение Украины к Таможенному союзу «вне закона». Азаров заявил, что это личное мнение его первого заместителя и оно не отражает точку зрения всего правительства. "Каждый, конечно, член правительства имеет право на плюрализм, на высказывание своего мнения, но оно не отражает точку зрения украинского правительства», - сказал украинский премьер. Такой ответ, судя по всему, Медведевым был воспринят чуть ли не как согласие на присоединение, за что не грех и выпить. «Мы уже заинтриговали, это неплохо», - сказал Медведев, и добавил, что «есть о чем поговорить и даже есть что выпить».

С первым комментарием по итогу переговоров премьеров выступил посол РФ в Украине Михаил Зурабов. Он отметил, что диалог Киева и Москвы улучшился, а новый состав Рады вполне способен подкорректировать законодательство, «например, для соответствующего одобрения некоего международного договора». Правда, пока не ясно, о каком именно документе говорил посол: речь идет о сотрудничестве в газовой сфере, или о присоединении к Таможенному союзу. Также Зурабов подчеркнул, что вопрос о сокращении Украиной объемов закупки газа может быть решен в результате диалога, а до суда дело не дойдет.

Похоже, высказывания посла – публичная заявка России своей позиции в плане продолжения переговоров с Украиной.

Позже появился очень краткий комментарий результатов встречи со стороны Азарова, который, по сути, можно свести к одной фразе - «вчера мы достигли определенного взаимопонимания». При этом, судя из заявления, распространенного пресс-службой правительства, переговоры касались газа, торговли трубами, утилизационного сбора и ряда других аспектов. Так что, по каким темам достигнуто взаимопонимание, не ясно.

Комментарий Медведева так и не последовал. Это может свидетельствовать о том, что значимых результатов по основным темам - газ и ТС - нет. Скорее всего, Россия просто выставила ряд новых условий для разрешения проблемных вопросов.

Вместе с тем, по мнению ряда аналитиков, Украина на сегодняшний день в переговорах, прежде всего по газу, может чувствовать себя достаточно уверенно и даже имеет основания надеяться на снижение цены. Потребность в российском газе в Европе сокращается, «Газпром» вынужден в результате судебных решений снижать цены для европейских потребителей. Так что, Украина смело может сокращать закупку газа. «Газпром» не станет обращаться в суд. Правда, если посмотреть на ситуацию шире, то Россия может применить ответные меры как экономического, так и политического характера.

Кабмин в стадии «обновления»

На текущей неделе состоялись первые отставки чиновников в связи с их избранием депутатами Украины.

В частности, уволен Нестор Шуфрич с должности заместителя секретаря СНБО, Игорь Калетник - с должности председателя Гостаможслужбы, Алексей Лелюк - с должности председателя Государственного агентства резерва.

Подтвердили, что написали заявления об отставке министры регионального развития и ЖКХ Анатолий Близнюк, образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, заявил об отставке и глава МЧС Виктор Балога.

Янукович освободил Станислава Скубашевского от должности заместителя главы Администрации Президента, Владимира Демишкана - от должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог, а Анну Герман - от должности советника Президента - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента.

Что касается премьер-министра Николая Азарова, то ожидать его увольнения в скором времени вряд ли стоит. Экономическая ситуация в стране осложняется, а, как говорится, на переправе коней не меняют. Да и поговаривают, что на седьмом - премьерском этаже здания Кабмина «ситуация спокойная».

Обо всем понемногу

Кроме того, из других событий недели стоит отметить размещение правительством 10-летних еврооблигаций на общую сумму 1,250 млрд долл. с доходностью на уровне 7,8% годовых. Долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска - около 8,0%. Данное размещение, по оценке экспертов, может оказать положительное влияние на состояние платежного баланса страны.

Кабинет министров принял решение о возможности передачи в концессию всех 18 государственных морских торговых портов. Первые конкурсы по привлечению концессионеров могут быть объявлены через 6 месяцев.

Очень резонансным было и решение Верховной Рады продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

И еще одна, к сожалению, плохая новость текущей недели - Всемирный банк заявил, что может ухудшить макроэкономический прогноз по Украине по результатам года.

Юрий Дощатов (УНИАН)