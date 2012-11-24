Возле Токио произошло землетрясение, объявлялась угроза цунами

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня в центральной части основного японского острова Хонсю, передает ИТАР-ТАСС.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Национальное метеорологическое агентство Японии объявило об угрозе цунами, однако спустя несколько минут отозвало предупреждение.

Временно приостановлена работа железнодорожного транспорта, в том числе скоростных экспрессов "Синкансэн".

Эпицентр землетрясения располагался на территории соседней с Токио префектуры Тиба, а очаг залегал на глубине 80 км.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое получило официальное название Великого землетрясения. Оно вызвало цунами, высота которого доходила до 30-40 метров. В результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести свыше 19 тысяч человек. Почти 380 тысяч домов были уничтожены или получили разрушения. Произошла авария на АЭС "Фукусима-1".