Янукович находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах

Президент Украины находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита, который начался накануне, предусмотрены встречи Виктора Януковича с Президентом ОАЭ шейхом Халифой бин Заидом Аль Нагаяном, вице-президентом, премьер-министром шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, а также наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном.

В г. Абу-Даби Президент Украины также примет участие в работе совместного бизнес-форума.

По результатам визита будет подписан ряд двусторонних документов, в частности относительно предоставления взаимной правовой помощи и относительно сотрудничества в авиационной отрасли.

Визит Президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты продлится до 27 ноября.