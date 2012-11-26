ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Ипотека-2013: нулевые перспективы?», в котором подает собственный анализ вопроса, будет ли у граждан возможность профинансировать покупку жилья за счет заемных средств, или ипотека так и останется в "замороженном" состоянии в 2013-м…

http://delo.ua/finance/ipoteka-2013-nulevye-perspektivy-190704/

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Также «Дело» публикует материал «Собственников банков проверят на «чистоту» всех налоговых деклараций», в котором пишет: Национальный банк готовит ряд изменений в порядок регистрации и лицензирования банков…

http://delo.ua/finance/sobstvennikov-bankov-proverjat-na-chistotu-vseh-nalogovyh-deklar-190679/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Движение на месте» пишет: украинская экономика не сможет показать в следующем году более чем 3-процентный рост, признали в правительстве. При этом в условиях негативной конъюнктуры внешних рынков ВВП, вполне вероятно, увеличится всего на 2,4%. Ухудшение прогноза будет положительно оценено Международным валютным фондом, но ограничит Кабмин в возможности наращивать расходы бюджета, считают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2075941

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «С Востока повеяло газом» пишет: посол Азербайджана в Украине заявил, что с конца 2017 года его страна начнет экспорт в Украину 2 млрд кубометров газа через Трансанатолийский газопровод. В Минэнерго говорят, что поставки будут осуществляться через LNG-терминал, причем Украина готова содействовать его строительству на территории Грузии, откуда может вестись перевалка. Азербайджанское топливо будет минимум на треть дешевле российского. Однако осуществление проекта потребует инвестиций в 2 млрд долл., отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2076069

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Издание «Сегодня» в публикации «Топ-5 изменений с нового года в Украине» пишет: появятся загранпаспорта с отпечатками пальцев, у БТИ заберут большую часть полномочий, «вредные привычки» снова подорожают, но с бизнеса возьмут чуть меньше налогов…

http://www.segodnya.ua/politics/laws/vazhnye-zakony.html

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Также «Сегодня» в публикации «Янукович поехал договариваться об эмирских инвестициях и катарском газе» пишет: катарский газ с учетом доставки в три раза дешевле газпромовского товара. Украину этот расклад более чем устраивает. Источник рассказал, что за дешевое топливо мы предложим Катару нашу пшеницу…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/YAnukovich-poedet-dogovarivatsya-ob-emirskih-investiciyah-i-katarskom-gaze.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: сбор с продажи валюты сродни провокации, Россия снова подняла вопрос о Таможенном союзе, первые отставки чиновников» подает обзор главных событий прошедшей недели…

http://economics.unian.net/rus/detail/148144

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Пассажиры электричек заплатят за рельсы» пишет: при резком росте инфраструктурной составляющей в тарифе проезд может подорожать дополнительно на 8%…

http://izvestia.ru/news/540260

(УНИАН)