Анонс 27 ноября

* Состоится съезд Федерации работодателей Украины. В работе съезда примут участие около 500 собственников и руководителей предприятий, известных бизнесменов из всех регионов Украины, которые представляют все отрасли экономики Украины. В съезде примут участие: Премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ, руководители министерств и ведомств, в частности Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины и других государственных органов и учреждений.

* В Антимонопольном комитете Украины начнется круглый стол, посвященный обсуждению актуальных вопросов на рынках лекарственных средств. Мероприятие состоится при участии и.о.председателя Комитета Рафаэля Кузьмина. Участники мероприятия рассмотрят аспекты формирования цен на лекарственные средства, используемые при лечении и профилактике ОРВИ и гриппа. Отдельное внимание будет уделено обсуждению результатов работы органов Комитета на рынках лекарственных средств с целью предотвращения и пресечения нарушений конкурентного законодательства.

* Фонд «Открой Украину» проведет очередной Дипломатический клуб. Его участниками станут Президент Грузии Михаил Саакашвили и основатель Фонда, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк. Тема мероприятия: «Регион на перекрестке: европейская перспектива для Украины и Грузии». Участники сосредоточат внимание на состоянии взаимоотношений Грузии и Украины с ЕС и роли евроинтеграционных стремлений для процессов реформ и демократизации двух стран. После выступлений докладчиков состоится открытая дискуссия.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости пошел в рост. Спасайся, кто может? Обзор киевского рынка жилой недвижимости 2012 - перспективы 2013». В работе примет участие гендиректор агентств недвижимости Планета Оболонь и портала недвижимости Domik.net Виталий Котенко. На конференции будут рассмотрены результаты рынка жилой недвижимости Киева 2012, от общего тренда до анализа по отдельным узким секторам. Будет наглядно продемонстрировано расслоение киевского рынка жилья, названы чемпионы роста и спада цен. Помимо ценовых показателей будет освещено сегодняшнее положение вещей на рынке жилья, затронуты вопросы государственной интервенции на рынок, проведен анализ возможных последствий, даны сценарии развития событий на 2013 год (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-656-34-02, vitaly@domik.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Какое правительство нужно новому Парламенту: невыполненные задания админреформы". Что заставило правительство начать административную реформу два года назад? С какой целью это было сделано на самом деле? Какие общественные группы были заинтересованы в административной реформе и почему? Нуждается ли административная реформа в продолжении и какие выводы должно сделать из нее правительство? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на пресс-конференции Украинского института публичной политики (УИПП). Также будут презентованы рекомендации УИПП по дальнейшему содержанию административной реформы в Украине. Участники: народный депутат Украины Юрий Ганущак, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко и директор программы «Политический процесс и надлежащее управление» УИПП Иван Пресняков.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Реконструкция в Десятинном переулке в г.Киеве - позиция строителей" о реконструкции бывшего здания настоятеля Андреевской церкви, который находится в Десятинном переулке Киева. В пресс-конференции примут участие представитель УПЦ Киевского Патриархата, которой было передано это здание в рамках возвращения Церкви ее бывшей собственности, а также представители строительной компании, которая занимается реконструкцией (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. .

15-00 - Состоится презентация уникального крупноформатного подарочного издания "Национальный музей истории Украины. В 2 томах", изданного в 2010-2012 годах по программе "Украинская книга" издательством "Искусство".

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