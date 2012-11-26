ТОП-10 (26 ноября)

«Нафтогаз» еще не подал официальную заявку о снижении объема закупки газа в 2013 году

НБУ хочет бороться с зарплатами в “конвертах” введением 15% сбора на продажу валюты

Украина начала строить газопровод от ГТС до «LNG терминала»

Украина подписала с Excelerate Energy LLC и Gas Natural SDG соглашения по проекту «LNG терминал»

Газ от «LNG терминала» будет на 20% дешевле российского

Порошенко не исключает новой программы сотрудничества с МВФ

Рост ВВП Украины в 2012 году составит не более 1% – консенсус-прогноз

Положительный финрезультат предприятий Украины в январе-сентябре составил 53,2 млрд грн

ГИУ повысило ставку рефинансирования по ипотеке до 18% годовых

«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал на 160 млн грн

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«Нафтогаз» еще не подал официальную заявку о снижении объема закупки газа в 2013 году

НАК «Нафтогаз Украины» еще не подал официальную заявку «Газпрому» о снижении объема закупки газа в 2013 году до 18 млрд кубометров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина лишь проинформировала российскую сторону о снижении закупки.

«Мы озвучили нашим коллегам эту цифру. Как только мы оформим официально наше предложение, думаю, что мы получим и реакцию российской стороны», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя предправления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима Чупруна, Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из России до 20 млрд куб. м.

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Ранее замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа. Однако в тот же день министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил журналистам, что этот показатель не превысит 27 млрд кубометров как в этом, так и в следующем году.

Напомним, российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Напомним, что в 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить, по меньшей мере, за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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НБУ хочет бороться с зарплатами в “конвертах” введением 15% сбора на продажу валюты

Национальный банк Украины, предлагая 15% сбор при продаже валюты, хочет стимулировать работодателей выплачивать зарплату исключительно в национальной валюте.

Об этом в интервью изданию “Деловая столица” заявил заместитель председателя Нацбанка Валерий Прохоренко.

“Кроме всего прочего, мы стимулируем физлиц и их работодателей к получению (выдаче) зарплат исключительно в национальной валюте. То есть это еще и борьба с зарплатами "в конвертах" - отбеливание доходов и повышение прозрачности расчетов. Еще одна цель - наполнение Пенсионного фонда”, - сказал он.

Объясняя, почему выбран сбор именно в размере 15%, В.Прохоренко отметил, что за основу взята действующая в стране ставка налога с физических лиц. По его словам, поскольку администрирование налога - это сложный процесс, то было решено ввести сбор, направленный на пополнение Пенсионного фонда. Заместитель главы НБУ заверяет, что от подобных аналогий отталкивались во многих государствах: в зависимости от страны размер валютного сбора сегодня колеблется от 5 до 20%.

В.Прохоренко отметил, что портфель валютных кредитов населения сегодня превышает 10 млрд долларов, и поэтому сбор на покупку валюты стал бы “серьезным бременем”. Поэтому и было принято решение ввести такой сбор именно на продажу валюты.

Говоря о перспективах принятия законопроекта, заместитель главы НБУ отметил, что с профильным комитетом в парламенте в ближайшее время будет проведена работа и обсуждены основные нормы законопроекта. “Но, полагаю, он существенно не изменится. Изменится лишь понимание депутатами главной направленности нововведений”, - сказал В.Прохоренко.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе тут же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка. При этом директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила о том, что введение 15% налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.

Позже автор законопроекта - народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики предложил отозвать законопроект. «Законопроект будет доработан с учетом согласования позиций Кабинета министров, Национального банка и общественности», - сказал В.Хомутынник.

По его мнению, будут проведены дополнительные консультации с участием представителей правительства, НБУ, народных депутатов, экспертов банковского сообщества с целью найти компромиссную позицию относительно урегулирования вопросов валютного рынка.

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Украина начала строить газопровод от ГТС до «LNG терминала»

Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».

Как передает корреспондент УНИАН, торжественный старт строительству дал в понедельник, 26 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров.

Общая стоимость строительства газопровода составляет 1 млрд 151 млн грн.

Строительство планируется выполнять в два этапа. Первый этап – строительство газопровода длиной 42 км. Реализация этого этапа позволит получать от «LNG терминала» газ в объеме до 5 млрд кубических метров в год.

Второй этап – строительство газопровода длиной 23 км, который позволит принимать от «LNG терминала» газ в максимальном объеме до 13,35 млрд кубических метров в год.

Строительство газопровода будет осуществляться собственными силами госкомпанией «Укртрансгаз».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

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Украина подписала с Excelerate Energy LLC и Gas Natural SDG соглашения по проекту «LNG терминал»

Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Как передает корреспондент УНИАН, документы были подписаны 26 ноября в ходе церемонии начала реализации проекта

Документ подписали: председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, старший вице-президент Excelerate Energy LLC Эдвард Скотт и генеральный директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

«Американская компания - это собственник плавучих заводов, и мы подписали сегодня договор об аренде этих заводов, а испанская компания – это инвесторы, и сегодня было подписано акционерное соглашение», - сказал Ю.Бойко.

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Газ от «LNG терминала» будет на 20% дешевле российского

Цена на газ, поступающий от «LNG терминала» в ГТС Украины, будет ниже на 20% газа, поступающего из РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

«Цена на газ будет как минимум на 20% ниже сегодняшнего газа, поступающего на территорию Украины», - сказал В.Каськив.

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Порошенко не исключает новой программы сотрудничества с МВФ

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко не исключает, что Украина может продлить действующую или подписать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

Он отметил, что программа сотрудничества может быть продлена до августа 2013 года.

«На 8 месяцев может быть продолжена старая программа – до августа 2013 года. У нас на сегодняшний день такая возможность есть и она определена документами. Это зависит от доброй воли МВФ. Нам необходимо определиться, что нам больше нужно: старая программа, действие которой нужно продлить, или новая программа, которая будет разработана абсолютно на новых реалиях. Потому что реалии начала 2010 года, на которых разрабатывалась эта программа, и реалии глобального кризиса, с которыми мы вступаем в 2013 год, разные. Мы абсолютно не исключаем, что возможные варианты новой программы для нас также будут приемлемыми», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что новую программу сотрудничества с МВФ в случае необходимости можно будет разработать и принять до февраля 2013 года.

«Новую программу можно абсолютно реально разработать и принять до февраля 2013 года», - сказал П.Порошенко.

Напомним, что на сегодняшний день Украина сотрудничает с МВФ по программе предоставления кредитов stand-by на 16 млрд долл. от 2010 года, действие которой заканчивается в декабре текущего года.

Правительство ведет переговоры по продлению программы.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

В июле 2010 года была принята новая Программа сотрудничества Украины и МВФ, предусматривающая выделение Украине кредита на почти 16 млрд долл.

После принятия программы летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 г. был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности - относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Рост ВВП Украины в 2012 году составит не более 1% – консенсус-прогноз

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году составит не более 1%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, подготовленном экспертами и опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно прогнозу, в 2013 году рост ВВП составит 2,9%. Прогноз показателя средней зарплаты в Украине в 2012 году составил 3040 грн., а в 2013 г. - 3384 грн.

Индекс потребительских цен в 2012 г. составит в среднем 2,3%, в 2013 г. – в среднем 6,9%.

Прогноз притока инвестиций в 2012 году составит 5,993 млрд долларов, в 2013 году – 6,334 млрд. долларов.

Отрицательное сальдо платежного баланса в 2012 году, согласно консенсус-прогнозу, составит 12,085 млрд. долл., а в 2013 году – 11,483 млрд. долл. (6,3% ВВП) при прогнозном объеме экспорта в 97,584 млрд. долл., импорта – в 109,959 млрд. долл.

Средний курс гривни по отношению к доллару составит в 2012 году 8,08 грн/долл. (при максимальном прогнозном значении 8,41 грн/долл.), среднее значение обменного курса в 2013 году составит 8,55 грн/долл. (максимальный прогноз – 9,5 грн/долл.).

В консенсус-прогнозе также сказано, что показатели 2014-2015 годов будут во многом зависеть от рецессионных тенденций в ЕС и отдельных государствах Евросоюза. В этой связи среднесрочный прогноз формируют консервативные оценки роста экономики Украины в пределах 3-5% при фокусном значении роста ВВП в 3,9%. «Предполагается, что основным фактором экономического роста станет расширение инвестиционного спроса: среднее значение реального прироста инвестиций – 5% при вариации показателя от 2% до 9,3%, что превышает усредненный показатель реального прироста частного потребления в 4,6% с вариацией от 3,3% до 5%», - говорится в консенсус-прогнозе.

Как сообщал УНИАН, в августе консенсус-прогноз устанавливал рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012 году на уровне 2,3% вместо 3,2% прогнозируемых в апреле текущего года.

В ноябре Всемирный банк заявил, что может ухудшить свой макроэкономический прогноз по Украине по результатам 2012 года.

В июле Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2%.

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Положительный финрезультат предприятий Украины в январе-сентябре составил 53,2 млрд грн

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, прибыль украинских предприятий в январе-сентябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года сократилась на 19,4% - до 135,93 млрд грн. С убытком январь-сентябрь 2012 год завершили 39,1% предприятий страны против 40,8% в январе-сентябре 2011 года. Сумма убытка предприятий в январе-сентябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года выросла на 6,1% - до 82,76 млрд грн.

По данным Госстата, январь-сентябрь 2012 года завершили с убытком 42,9% промышленных предприятий Украины (за 9 месяцев 2011 года - 42,5%). Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-сентябрь 2012 года составил 19,003 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

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ГИУ повысило ставку рефинансирования по ипотеке до 18% годовых

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, до уровня 18% годовых в гривне, говорится в пресс-релизе учреждения.

Согласно сообщению, такое решение принял наблюдательный совет учреждения.

В ГИУ отметили, что изменение ставки рефинансирования ипотечных кредитов связано прежде всего с изменением стоимости финансовых ресурсов, привлеченных ГИУ на внутреннем финансовом рынке для осуществления операций по рефинансированию ипотечных кредитов и кредитования банков-партнеров ГИУ.

«Учитывая требования международных финансовых организаций к Украине, согласно рекомендациям Национального банка Украины и Министерства финансов Украины, с целью избежания рисков непривлечения ГИУ средств в декабре 2012 года была приведена в соответствие стоимость заимствований ГИУ - стоимости заимствований, осуществляемых государством в лице Министерства финансов Украины», - сообщается в пресс-релизе.

В ГИУ уточнили, что для заявок, поступивших в ГИУ от банков-партнеров на рефинансирование ипотечных кредитов до 23 ноября 2012 года, ставка останется на уровне 11% годовых.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала текущего года рефинансировало 965 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму почти 233 млн грн.

По состоянию на октябрь 2012 года средняя ставка ипотечного кредитования населения банками-партнерами ГИУ составляла 13,63% годовых.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал на 160 млн грн

Украинско-российское совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива» увеличит размер уставного капитала на 160 млн грн — до 161,5 млн грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, данное решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 21 ноября т.г.

Размер уставного капитала планируется увеличить за счет закрытого размещения среди акционеров предприятия 16 тыс. штук дополнительных простых именных акций.

Также в сообщении отмечается, что целью увеличения уставного капитала является обеспечение операционной деятельности предприятия, а также осуществление проектных и других работ, необходимых для строительства завода по производству ядерного топлива для реакторных установок ВВЭР-1000.

Как сообщал УНИАН, 4 октября т.г. в Украине неподалеку от поселка Смолино (Кировоградская обл.) было начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

В соответствии с утвержденным ТЭО, общая стоимость проекта составляет порядка 460 млн долл., в т.ч. первой очереди – 324,5 млн долл.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале ЗАО распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной Кабинетом министров в сентябре 2009 года государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

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