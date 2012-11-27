ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Россияне и американцы составят конкуренцию в приватизации украинских портов», в котором пишет: интерес к морским портам Украины проявляют американские и российские компании. Среди украинских бизнесменов, желающих расширить свой бизнес в этом направлении, эксперты называют Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа…

http://delo.ua/ukraine/rossijane-i-amerikancy-sostavjat-konkurenciju-v-privatizacii-ukrain-190875/

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Также «Дело» публикует материал «Пять шагов Нацбанка по стабилизации валютного рынка», в котором пишет: в Нацбанке не исключают введение уголовной ответственности за теневые операции с наличной валютой…

http://delo.ua/finance/pjat-shagov-nacbanka-po-stabilizacii-valjutnogo-rynka-190800/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Дело за малыми» пишет: вслед за Всемирным банком и Государственной налоговой службой, отчеты которых выявили незначительное упрощение условий ведения бизнеса и инвестиционного климата в Украине, "Европейская бизнес ассоциация" неожиданно зафиксировала улучшение ситуации в фискальной сфере…

http://kommersant.ua/doc/2076551

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Макропоказательное наступление» пишет: в правительстве определились с параметрами ключевых макропоказателей на 2013 год. Проект госбюджета будет рассчитан на основе роста реального ВВП на 2,9-3%, при этом размер номинального ВВП будет зависеть от восстановления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и составит от 1,55 трлн до 1,6 трлн грн. Существенный разброс в оценках номинального ВВП приведет к пересмотру доходов и расходов госбюджета на 30-40 млрд грн, подсчитали эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2076595

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Издание «Сегодня» в публикации «Украину ждет астрономический доллар» пишет: для ослабления гривны есть макроэкономические причины. В первую очередь это связано с дисбалансом по нашему платежному счету…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincy-budut-pokupat-dollar-po-880.html

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Также «Сегодня» в публикации «На Новый год в Украине можно купить билет на любой поезд - нужно знать места» пишет: билеты из спецрезерва можно приобрести с помощью охранников. Накрутка составляет около 30 гривен в зависимости от направления…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Na-Novyy-god-v-Ukraine-mozhno-kupit-bilet-na-lyuboy-poezd-nuzhno-znat-mesta.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Украина может получить от «Южного потока» немалую выгоду» пишет: Украине как государству, которое претендует на роль солидного, в ситуации, которая исторически сложилась в отношениях с РФ, было бы выгодно перестать быть "газотранзитной" страной и таким образом избавиться от постоянной зависимости от капризов "несерьезных" партнеров…

http://economics.unian.net/rus/detail/148217

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Билеты в плацкарт на 2013 год подорожают со дня на день» пишет: РЖД добилась своего - тарифы, ранее массивно поддерживаемые государством, повысят на 20%...

http://izvestia.ru/news/540354

(УНИАН)