28 ноября Украина и Россия обсудят экономические отношения в рамках ЕЭК

В среду, 28 ноября, в Москве на первом заседании «Диалога по торговым вопросам» стороны обсудят вопросы экспорта украинских труб в 2013 году в Россию и ликвидацию защитных мер со стороны двух стран, которые значительно либерализуют торговые режимы и создание механизма, который позволит нашим субъектам защищать свои права, в том числе с использование арбитражных механизмов СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что проведение этого заседания «это официальное институциональное оформление отношений между Украиной и Таможенным союзом».

«Если бы Украина планировала вступать в ТС, то зачем тогда оформлять отношения между двумя субъектами международных экономических отношений? Это было сделано для того, чтобы выработать платформу, площадку, где мы обсуждаем наши торговые отношения», - добавил П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Москве министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко проведут первое заседание «Диалога по торговым вопросам».

По информации ЕЭК, по итогам переговоров стороны на совместной пресс-конференции сообщат об итогах заседания «Диалога по торговым вопросам», достигнутых договоренностях в сфере снятия ограничений во взаимной торговле, а также о развитии торгово-экономического сотрудничества между странами Таможенного союза и Украиной.

Также сторонами будет подписан совместный протокол об обмене информацией относительно применения ограничительных мер в торговле.

«Диалог по торговым вопросам» учрежден в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины», который был подписан в сентябре 2012 году.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.

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